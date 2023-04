Le dernier voyage de Déméter est classé R pour « violence sanglante »

Le dernier voyage de Déméter a été classé par la MPA. Alors que la bande-annonce faisait allusion à un film d’horreur sombre, il a maintenant été confirmé qu’elle était si horrible qu’elle a obtenu une cote R. Le MPA a officiellement classé le film R en raison de « violence sanglante », suggérant que Dracula va se salir les mains dans le nouveau film. Cela correspond également à l’une des stars du film taquinant comment ce sera l’une des adaptations les plus effrayantes de Bram Stoker. Dracula qui n’a jamais été introduit.





« [Director] André [Øvredal] est un étudiant et un enfant de, grandi dans le genre « , a déclaré David Dastmalchian à Collider, soulignant à quel point l’amour du cinéaste pour le matériel source se prête à un grand film. » L’horreur est sa colonne vertébrale et c’est un véritable enfant monstre. Il a cet amour profond et cette affinité pour Bram Stoker Draculatout comme moi. Sa connaissance du livre et sa passion pour les personnages sont si belles, et il a cette vision vraiment intense et unique et une façon de raconter des histoires qui sort tellement des sentiers battus.

Dastmalchian a ajouté: « Il a pris un énorme swing avec ce film. Je pense que ça va effrayer les gens, mais ce sera aussi l’une de ces expériences cinématographiques qui vous transporteront dans cet autre endroit. »





Le dernier voyage du Demeter se concentre sur un chapitre de Dracula de Bram Stoker

Le dernier voyage de Déméter n’est pas votre adaptation moyenne de Bram Stoker Dracula. C’est un film qui se concentre particulièrement sur un court chapitre du roman sur un navire avec un équipage qui a mystérieusement disparu. Le film imagine ce qui s’est passé avec Dracula et le navire qui n’a pas été exploré dans le roman original.

Le synopsis officiel du film est le suivant :

Le dernier voyage du Demeter raconte l’histoire terrifiante du navire marchand Demeter, qui a été affrété pour transporter une cargaison privée – cinquante caisses en bois banalisées – de Carpathia à Londres. Des événements étranges arrivent à l’équipage condamné alors qu’il tente de survivre au voyage en mer, traqué chaque nuit par une présence impitoyable à bord du navire. Lorsque le Demeter arrive enfin au large des côtes de l’Angleterre, c’est une épave carbonisée et abandonnée. Il n’y a aucune trace de l’équipage.

André Øvredal réalise le film sur un scénario de Bragi F. Schut (Salle d’évasion), Stefan Rouzowitzky (Les faussaires), et Zak Olkewicz (Train à grande vitesse). Aux côtés de David Dastmalchian, le film met en vedette Corey Hawkins (Dans les hauteurs, Tout droit sorti de Compton), Aisling Franciosi (Game of Thrones, Le rossignol), Liam Cunningham (Game of Thrones, Le choc des Titans), Jon Jon Briones (Cliquet, histoire d’horreur américaine), Stefan Kapicic (Dead Pool, Tu ferais mieux d’appeler Saul), Nikolaï Nikolaeff (Choses étranges, Meurtri), et Javier Botet (Il, Maman).

Le dernier voyage de Déméter sera présenté en première dans les salles de cinéma le 11 août 2023. Vous pouvez consulter une bande-annonce officielle ci-dessous.