Rachel McAdams explique pourquoi elle a refusé Casino Royale, Iron Man et d’autres rôles majeurs

Rachel McAdams a vu son étoile monter rapidement haut dans le ciel au-dessus d’Hollywood après ses performances acclamées dans Méchantes filles et Le cahier, mais peut-être que la hausse s’est produite un peu trop rapidement. Dans un nouveau profil pour Agitation, McAdams revient sur sa carrière, y compris la période qui a suivi l’arrivée de ces films lorsqu’elle a essentiellement pris un congé sabbatique d’Hollywood. Elle avait passé deux ans au Canada pendant cette période, ce qui comprenait le refus de nombreux rôles majeurs au cinéma, notamment Le diable s’habille en Prada, Casino Royale, Mission : Impossible 3, Homme de feret Deviens intelligent.





McAdams dit qu’elle était plus heureuse de passer du temps avec sa famille et qu’elle n’a aucun regret, même si elle admet qu’il y a des rôles qu’elle a refusés et qu’elle se demande maintenant si elle a fait le bon choix. Cependant, elle dit également qu’elle se rappelle chaque fois qu’elle a ces pensées que la « bonne personne » a finalement été choisie pour ces films, faisant en sorte que les choses soient pour le mieux pour qu’elles soient telles qu’elles sont.

« Il y a certainement des choses comme » J’aurais aimé faire ça « », explique McAdams. « Je prends du recul et je dis: » C’était la bonne personne pour ça « . »

Elle poursuit : « Je me sentais coupable de ne pas avoir profité de l’opportunité qui m’était offerte, car je savais que j’étais dans une telle situation. Mais je savais aussi que cela ne correspondait pas vraiment à ma personnalité et à ce dont j’avais besoin pour rester sain d’esprit. . Il y a certainement eu des moments anxieux où je me demandais si j’étais juste en train de tout jeter, et pourquoi je faisais ça ? Il a fallu des années pour comprendre ce que je faisais intuitivement.





Un retour de Mean Girls est-il hors de question ?

Paramount Pictures

McAdams a également évoqué la possibilité de s’impliquer dans le prochain Méchantes filles film basé sur l’adaptation musicale. Lors d’une apparition potentielle, McAdams trouve douteux qu’il y ait un moyen logique pour elle de revenir, mais ajoute que si Tina Fey and Co. peut proposer un camée qui a du sens, alors vous pouvez l’inscrire.

« Je ne vois pas comment nous mettre en place », explique McAdams. « [But] si Tina [Fey] Je peux le comprendre, je suis là, c’est sûr.

McAdams est très occupé ces jours-ci. Après avoir paru dans l’année dernière Doctor Strange dans le multivers de la foliequi la vit la reprendre Docteur étrange rôle après avoir finalement atteint le MCU après tout, McAdams peut ensuite être vu dans l’adaptation du long métrage de Es-tu là Dieu ? C’est moi, Marguerite. Le film sortira le 28 avril et vous pouvez voir la bande-annonce ci-dessous.