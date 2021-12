Le producteur d’Avatar 2 parle des détails de l’intrigue et du défi d’écrire quatre suites

En ce qui concerne les franchises cinématographiques, certains cinéastes ont des projets plus ambitieux que d’autres. Alors que certains pensent que le pari de New Line Cinema sur Peter Jackson réalisant les trois le Seigneur des Anneaux des films dos à dos basés sur ses travaux précédents et sans aucune idée si le public s’y intéresserait, c’est toujours l’un des plus gros pari de l’histoire d’Hollywood, James Cameron cherche à défier toute logique avec ses quatre films prévus. Avatar des suites en cours d’écriture avant même qu’il ait terminé la première d’entre elles.

On nous a promis une suite au succès massif de Cameron Avatar depuis la sortie de ce film en 2009, avec le Titanesque et Terminateur cerveau exposant des plans ridiculement ambitieux sur l’endroit où il voulait emmener la franchise. Cependant, après 12 ans, nous ne sommes que maintenant sur la bonne voie pour voir la première de ses suites et la vraie question est avec tant de temps passé, est-ce qu’il y a le même appétit pour Avatar comme lorsqu’il a apporté ses visuels alors révolutionnaires aux cinémas et est devenu le plus grand film de tous les temps ?

Le producteur Jon Landau a parlé au magazine Total Film des suites à venir et a expliqué la principale raison pour laquelle il a fallu plus d’une décennie pour mettre le premier sur les écrans. Comme il l’a révélé, le fait que les quatre scripts de la suite aient été écrits, au moins en partie, a été un retard majeur pour l’obtention de tout nouveau Avatar contenu.

« Les scripts sont le modèle à partir duquel nous travaillons. Une grande partie de notre temps était donc à écrire… avec le défi que chacun de ces quatre scripts devait résoudre individuellement dans une histoire qui se termine par une grande résolution émotionnelle – mais quand vous les regardez dans leur ensemble, l’arc narratif connecté des quatre films crée une saga épique encore plus grande. »

Quand cela vient à Avatar 2, le film reprendra exactement avec le même décalage horaire que dans le monde réel. Cameron dirigera à nouveau et l’histoire verra la famille Sully telle qu’elle est maintenant, avec Jake de Sam Worthington et Neytiri de Zoe Saldana étant devenus parents depuis la dernière fois que nous les avons vus.

Landau a poursuivi en expliquant : « Je pense que l’histoire de Avatar 2, et la force de l’histoire, c’est ce que Jim [Cameron] le fait toujours dans aucun de ses films : il écrit dans des thèmes universels qui sont plus grands que n’importe quel genre. Et si vous y réfléchissez, il n’y a vraiment pas de thème plus universel que la famille. Au centre de chacune de nos suites se trouve la famille Sully. Quelles sont les dynamiques que les parents traversent pour protéger leur famille ? »





L’intrigue du film voit l’exploitation minière de RDA revenir à Pandora, perturbant la vie du contenu des Sully, Jake déplaçant sa famille vers le récif où il pense qu’ils seront en sécurité. Landau a dit : « Et quand vous arrivez au récif, il y a un clan que nous appelons les Metkayina. Les Sully ne sont plus dans l’environnement qu’ils connaissent, la forêt tropicale. Ils deviennent les poissons hors de l’eau. Ils deviennent le poisson hors de l’eau à la fois culturellement et simplement écologiquement. »

Avatar 2 a une date de sortie le 16 décembre 2022, date à laquelle nous découvrirons si la très longue attente en valait la peine pour un retour sur Pandora.





