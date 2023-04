Liste des acteurs et personnages de « Les patients du Dr García »: qui est qui dans la série RTVE

« Les patients du Dr Garcia», une série espagnole de la RTVE réalisée par Joan Noguera, raconte l’histoire du Dr Guillermo García, qui continue de vivre à Madrid après que les franquistes ont pris le contrôle du pays grâce à une fausse identité que son ami Manuel Arroyo lui a donnée. Des années plus tard, il revient et cherche le protagoniste pour une mission secrète et dangereuse.

La fiction écrite par José Luis Martín est basée sur le best-seller d’Almudena Grande et compte 10 chapitres qui ont été enregistrés entre janvier et juin 2022 dans des endroits comme Ségovie, Madrid et Guadalajara, et sera présentée en première sur La 1 à partir du 19 avril 2023.

Javier Rey, Tamar Novas et Verónica Echegui sont les protagonistes de «Les patients du Dr Garcia”tandis que Jon Olivares, Eva Llorach, Stephanie Cayo, Claudia Traisac, Raúl Jiménez, Nancho Novo, Pepa Pedroche, Luis Bermejo et Enrique Villén font également partie du casting.

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « LES PATIENTS DU DOCTEUR GARCÍA »

1. Javier Rey dans le rôle de Guillermo Garcia Medina

Javier Rey, qui a participé à « L’amour en des temps troublés », « Odd », « La que se avecina », « Operación Malaya », « Velvet », « Ce que leurs yeux cachaient », « Le bout du chemin », » Fariña », « Hache » et « Las de la última fila », donne vie au docteur Guillermo García Medina, qui s’est échappé du mur grâce à la fausse identification que lui a donnée son meilleur ami, Manuel Arroyo.

Javier Rey dans le rôle de Guillermo García Medina dans la série espagnole « Les patients du docteur García » (Photo : RTVE)

2. Verónica Echegui comme Amparo Priego

Verónica Echegui, connue pour avoir joué dans le film « Yo soy la Juani » (2006), pour lequel elle a reçu une nomination au prix Goya de la meilleure nouvelle actrice, et pour ses nominations pour la meilleure interprète féminine principale pour « El patio de mi jail » ( 2008) et « Katmandou, un miroir dans le ciel » (2011), assume le rôle d’Amparo Priego.

Javier Rey dans le rôle de Guillermo García Medina et Verónica Echegui dans le rôle d’Amparo Priego dans la série espagnole « Les patients du docteur García » (Photo : RTVE)

3. Tamar Novas dans le rôle de Manuel Arroyo Benitez

Tamar Novas, qui a remporté le prix Goya du meilleur nouvel acteur pour sa performance en tant que Javi dans le film d’Alejandro Amenábar « The Sea Inside » (2004) et a travaillé dans des films tels que « Los abrazos rotos » (2009) de Pedro Almodóvar et « La Playa de los ahogados » (2015) de Gerardo Herrero, il incarne Manuel Arroyo Benítez, un diplomate républicain qui revient d’exil et sollicite l’aide de Guillermo pour infiltrer un réseau d’évasion de criminels de guerre en fuite. Pour y parvenir, il se fait passer pour Adrián Gallardo.

Tamar Novas dans le rôle de Manuel Arroyo Benítez dans la série espagnole « Les patients du docteur García » (Photo : RTVE)

4. Jon Olivares comme Adrian Gallardo Ortega

Jon Olivares, un acteur espagnol qui a participé à des projets tels que « Altsasu » (2020), « Patria » (2020), « Desaparecidos » (2022) et « Sagrada Familia » (2022), est chargé de jouer Adrián Gallardo Ortega, un Espagnol qui a eu son heure de gloire en tant que boxeur professionnel.

Jon Olivares dans le rôle d’Adrián Gallardo Ortega dans la série espagnole « Les patients du Dr García » (Photo : RTVE)

5. Eva Llorach comme Clara Stauffer

Eva Llorach, qui est apparue dans « The End of Comedy », « Dis-moi comment c’est arrivé », « The Ministry of Time », « Medical Center », « La que se avecina », « Elite », « Lies » et « Mothers . Love and Life », donne vie à Clara Stauffer, une femme allemande et espagnole, nazie et phalangiste qui dirige un réseau d’évasion de criminels de guerre en fuite.

6. Stephanie Key comme Meg Williams

Stephanie Cayo, connue pour avoir participé à des productions telles que « Stolen Kisses », « The Mark of Desire », « Doña Bella », « The Secretary » et « La Hipocondriaca », joue Meg Williams dans la nouvelle série espagnole sur RTVE.