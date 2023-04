De quoi MOONBIN, membre du groupe K-Pop ASTRO, est-il mort ?

Fender JOHNNY MARR JAGUAR RW, OLYMPIC WHITE

Johnny Marr est surtout connu pour ses talents de guitariste, d'arrangeur et de compositeurs avec les Smiths, un groupe qui a marqué l'histoire de la Pop anglaise dans les années 1980. Mélodiste et arrangeur de talent, le génie de Johnny Marr se remarque instantanément, peu importent les projets auxquels il a participé : The The, Electronic, les Pretenders ou encore Johnny Marr and the Healers, Modest Mouse, les Cribs, sans même parler de sa carrière solo et de ses multiples collaborations ponctuelles. La Johnny Marr Jaguar est une fantastique guitare peu conventionnelle à l'image des sonorités créées par l'artiste avec son instrument. La guitare inclut un bon nombre de caractéristiques spéciales que sauront apprécier les guitaristes avertis aimant sortir des sentiers battus.Corps : Aulne Finition du corps : Laque Forme du corps : Jaguar Boutons : Plastique Noir Touche : Palissandre Quincaillerie : Chrome Pickguard : 3 plis blanc Incrustations : Point Ivoire Finition Nech : Laque Nitrocellulose Brillante Micro manche : Custom-Wound Bare Knuckle Johnny Marr Couvre-pont/cordier : Comprend un couvre-pont chromé Orientation : Droitier Configuration : SS Micros Raffinement : Spécialité Sillet : Os synthétique Micro chevalet : Custom-Wound Bare Knuckle Johnny Marr Commutateur : Lame 4 positions : Position 1. Micro chevalet, Position 2. Micros chevalet et manche (en parallèle), Position 3. Micro manche, Position 4. Micros manche et chevalet (en série) Configuration du micro : SS Chevalet : chevalet Jaguar avec pontets Mustang et cordier trémolo "flottant" de style vintage Mécaniques : American Vintage 6 en ligne Cordes : Fender USA 250R Nickel Plated Steel (.010-.046 Jauges), PN 0730250406 Caractéristiques uniques : micros à plaie personnalisés, signature de l'artiste à l'avant de la poupée, inserts de poteau de pont en nylon pour une stabilité améliorée ; Insert en nylon dans le manchon Trem Arm pour empêcher le balancement du bras Accessoires : Câble de style vintage Etui/ housse : Etui Hardshell Commutation auxiliaire : 2 interrupteurs à glissière : interrupteur lumineux universel ; Interrupteur lumineux pour la position de lame 4 Rayon : 7,25" (184,1 mm) Rayon de touche de raffinement : Vintage Syze des frettes : Style Vintage Matière du manche : Erable Matière du manche : Érable Profil du manche : Forme personnalisée basée sur la guitare Jaguar '65 de Johnny Forme du cou de raffinement: Forme de C Frettes : 22 Matériau de l'écrou : Os synthétique Largeur de l'écrou : 1.650" (42 mm) Échelle : 24" (610 mm) Truss rod : Vintage-Style Butt Adjust Contrôles : Master Volume, Master Tone