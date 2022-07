Solo Leveling, nouvel anime : date de sortie et intrigue

La bande dessinée sud-coréenne populaire »seulement nivellement » aura une nouvelle adaptation en série animée par le studio Photos A-1diffusé sur la plateforme Crunchyroll et avec une première disponible dans le monde entier. Bien que la bande dessinée originale ait été écrite par chugong et illustré par DUBUcette nouvelle adaptation comprend Shunsuke Nakashige en tant que directeur, noboru kimura en tant que rédacteur en chef tomoko sudo en tant que créateur de personnages Hiroyuki Sawano pour les arrangements musicaux.

L’histoire de » Solo Leveling » se concentre sur une réalité dans laquelle divers portails connus sous le nom de » portes » sont apparus de manière inattendue, ouvrant de nouveaux chemins qui servent de pont pour se connecter avec une dimension différente. Depuis l’apparition des portes, de nombreux humains commencent à développer des capacités d’un autre monde. Profitant de leurs nouveaux pouvoirs, les soi-disant « chasseurs », utilisent leurs pouvoirs surnaturels pour vaincre les créatures menaçantes qui apparaissent derrière les portes.

Le protagoniste de l’histoire, Jinwoo Sung, est un chasseur de rang inférieur décrit comme « le chasseur le plus faible de toute l’humanité », mais lorsqu’il est piégé dans un double donjon de haut rang, il est blessé au point de perdre la vie. A ce moment, une étrange fenêtre de recherche apparaît devant lui. Avec peu d’espoir de continuer à vivre, Jinwoo accepte la quête et commence à monter de niveau de manière massive, laissant tous les autres chasseurs derrière lui.

Chugong, le créateur du roman original, était ravi de voir enfin son personnage entièrement animé. « Il y a environ six ans, quand j’écrivais le début de » Solo Leveling « , si quelqu’un m’avait dit: » Le roman que vous avez écrit va être transformé en bande dessinée « , je parie que je leur aurais dit d’arrêter de se moquer de moi « , a-t-il déclaré. . « Mais maintenant, êtes-vous en train de me dire que ce sera animé ? Sérieusement, arrêtez de vous moquer de moi ! Je me sens excité et excité de voir Jinwoo et les autres personnages animés bientôt. »

De même, DUBU, l’illustrateur original de la bande dessinée, ne pouvait pas non plus croire que » Solo Leveling » ferait enfin ses débuts dans l’anime, profitant de l’occasion pour exprimer sa gratitude aux fans qui ont suivi la bande dessinée tout ce temps. « Il semble que nous ayons reçu hier l’offre pour l’adaptation de l’anime. Je me sens tellement dépassé quand je pense que l’anime est vraiment en train d’être créé en ce moment. Tout cela grâce aux fans qui aiment et soutiennent ‘Solo Leveling’.

Pour le moment, »Solo Leveling » n’a pas de date de sortie officielle, mais il est confirmé qu’il arrivera en 2023 exclusivement pour Crunchyroll.