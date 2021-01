Matthew Lewis a également révélé avec quels membres de la distribution Harry Potter il était toujours ami dans la vraie vie.

Harry Potter La star Matthew Lewis parle de jouer à Neville Londubat et il a juste laissé échapper des informations folles.

Il est prudent de dire que le Harry Potter les films ne seraient pas les mêmes sans Matthew Lewis assumant le rôle de Neville. La star incarnait si parfaitement le personnage qu’il reste un favori des fans toutes ces années plus tard. Depuis ses débuts en Harry Potter et la pierre philosophale à sa performance dans Harry Potter et les reliques de la mort – Partie 2, il a toujours rendu justice à Neville.

Maintenant, Matthew se souvient de son temps dans la franchise à succès et il vient de révéler qu’il devait porter un rembourrage de joue « vil » dans les films ultérieurs parce qu’il a perdu du poids entre la production et ne ressemblait plus au même Neville qu’au départ. .

LIRE LA SUITE: 25 quiz Harry Potter pour guérir votre ennui



L’acteur de Neville Londubat a dû porter un rembourrage de joue « vil » dans Harry Potter après avoir perdu du poids. Image: Karwai Tang / WireImage, Warner Bros Pictures

S’adressant à Metro, Matthew a révélé: « Cela s’est produit lorsque je suis revenu de la pause entre les films deux et trois. C’était une pause légèrement plus longue que la normale parce qu’ils étaient passés d’un blockbuster d’hiver à un blockbuster d’été, et quand je suis revenu, je était beaucoup plus grand que tout le monde et, je suppose, plus mince que moi. » Et voici où le rembourrage entre en jeu.

Il a ensuite déclaré: « Le producteur David Heyman m’assure que ce n’était jamais une discussion sur la refonte, mais qu’ils devaient faire quelque chose. Alors ils ont essayé de me bourrer les joues avec du coton, ce qui était dégoûtant, puis ils ont coupé ces morceaux d’éponge des effets de créature et mis eux là-dedans. Mais ils ont juste absorbé la salive, donc après une journée bien remplie, c’était horrible! «

Matthew a ajouté: « Ensuite, j’ai eu les chaussures qui étaient deux tailles trop grandes, le plastique derrière les oreilles pour les faire dépasser, les fausses dents. Maintenant, j’adorerais probablement ce truc, c’est super pour entrer dans le personnage, mais à l’époque, à 14 ans, je me suis dit: « Putain, ça ne fait pas partie de l’affaire! » Mais maintenant, dix, 15 ans plus tard, je n’en veux pas du tout. «



Matthew Lewis se souvient toujours de son passage dans Harry Potter en tant que Neville avec affection. Image: Getty

Matthew a également laissé échapper de qui il était le plus proche de la distribution. Il a déclaré: « Alfie Enoch (Dean Thomas) était probablement mon meilleur ami sur le plateau. Il est l’homme le plus intelligent que je connaisse et si humble. Nous nous sommes vraiment bien entendus et nous avons beaucoup discuté ces derniers mois. «

