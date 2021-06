Le cosmonaute Vladimir Shatalov, qui a dirigé trois missions Soyouz, décède à 93 ans

Vladimir Shatalov, un cosmonaute de l’ère soviétique qui a réalisé le tout premier amarrage entre deux vaisseaux spatiaux avec équipage, est décédé à l’âge de 93 ans.

La mort de Shatalov, mardi 15 juin, a été signalée par Roscosmos, la société spatiale fédérale russe.

« La société d’État Roscosmos exprime ses condoléances à la famille et aux amis de Vladimir Shatalov. Souvenir éternel! » a écrit l’agence spatiale sur son site Internet.

Shatalov a été choisi pour s’entraîner en tant que cosmonaute avec la deuxième classe de recrues de l’armée de l’air de l’Union soviétique en janvier 1963. Six ans plus tard, il a lancé seul son premier vol spatial, Soyouz 4, en mission de rendez-vous et d’amarrage manuel avec le vaisseau spatial Soyouz 5. . Le 16 janvier 1969, les deux véhicules se sont rencontrés en orbite, battant les États-Unis au même exploit de deux mois.

Les coéquipiers de Soyouz 5, Yevgeny Khrunov et Aleksei Yeliseyev, ont effectué une sortie dans l’espace pour être transférés de leur vaisseau spatial à Soyouz 4. Malgré quelques difficultés, les deux cosmonautes ont réussi à traverser en toute sécurité et ont rejoint Shatalov pour le retour sur Terre. Soyouz 4 a atterri le 17 janvier 1969, après avoir été amarré à Soyouz 5 pendant quatre heures et 35 minutes. (Boris Volynov est resté à bord et a atterri sur Soyouz 5 le lendemain.)

Les deux missions suivantes de Shatalov ont été moins réussies. Décollant sur Soyouz 8 le 13 octobre 1969, Shatalov et Yeliseyev devaient répéter l’amarrage et le transfert d’équipage qu’ils ont effectués lors de leur première mission ensemble, mais des pannes d’équipement ont empêché la liaison avec Soyouz 7. La mission a marqué la première fois. trois équipages étaient dans l’espace en même temps, Soyouz 6 rejoignant Soyouz 7 et 8 en orbite.

Soyouz 8 a été le dernier à tester le matériel pour un atterrissage lunaire soviétique, mettant ainsi fin à la course vers la lune avec l’atterrissage en toute sécurité de Shatalov et Yeliseyev le 18 octobre 1969.

Le troisième et dernier lancement de Shatalov commandait la première mission vers la première station spatiale au monde. Soyouz 10 a décollé le 22 avril 1971 avec Shatalov, Yeliseyev et Nikolai Rukavishnikov sur un vol à destination de Saliout 1. Le rendez-vous de deux jours s’est déroulé comme prévu et les deux engins spatiaux ont été amarrés en douceur, mais un désalignement a empêché le Soyouz d’établir une connexion stable. avec la station spatiale.

Au lieu d’entrer dans Salyut 1 comme prévu, Shatalov et ses coéquipiers se sont séparés et sont revenus sur Terre après seulement deux jours le 24 avril 1971. L’atterrissage a mis fin à la carrière de vol spatial de Shatalov après avoir enregistré un total de neuf jours, 21 heures et 55 minutes dans orbite terrestre.

Le cosmonaute de l’ère soviétique Vladimir Chatalov. (Crédit image : Roscosmos)

Vladimir Aleksandrovich Shatalov est né le 8 décembre 1927 à Petropavlovsk, au Kazakhstan. Il est diplômé de la Kachinskoye Highest Military Aviation School pour pilotes de chasse en 1949 et de l’Air Force Academy à Monino près de Moscou sept ans plus tard.

Il occupait le poste de pilote inspecteur en chef de la 48th Air Force Army lorsqu’il a été sélectionné pour le corps des cosmonautes.

Avant de voler dans l’espace, Shatalov s’est entraîné en tant que commandant de réserve pour la mission Voskhod 3, qui a été annulée, et en tant que remplaçant du pilote Georgy Beregovoy sur Soyouz 3, ce qui est devenu la première mission pleinement réussie du nouveau vaisseau spatial Soyouz.

De 1987 à 1991, Shatalov a été directeur du centre d’entraînement des cosmonautes Youri Gagarine à Star City. Il a pris sa retraite de son service militaire en 1992.

En reconnaissance de ce service rendu au programme spatial soviétique, Shatalov a reçu de nombreux prix et distinctions, dont trois ordres de Lénine et deux fois Héros de l’Union soviétique. Un petit cratère d’impact sur la face cachée de la lune situé à l’ouest-sud-ouest de Mare Moscoviense a été nommé « Shatalov » en l’honneur du cosmonaute.

Shatalov était marié à Musa Andreyevna Ionova, et ensemble ils ont eu deux enfants, Igor et Yelena.

