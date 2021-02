Jared Leto nie avoir envoyé Margot Robbie, co-star de Suicide Squad, un rat mort

Une grande partie de la mystique du jeu de méthode réside dans les longueurs bizarres auxquelles un acteur peut aller tout en jouant avec une méthode. Mais cette approche du jeu peut parfois se retourner contre vous. En jouant au Joker en 2016 Suicide Squad, Les préparatifs de Jared Leto pour jouer le Clown Prince of Crime ont pris des proportions ridicules, certains affirmant qu’il avait envoyé des préservatifs usagés à ses co-stars et avait offert à Margot Robbie, qui jouait Harley Quinn, un rat mort. Dans une récente interview avec GQ, Leto a fermement nié cette dernière affirmation.

Suicide Squad Ce n’était pas la première fois que Jared Leto prenait des mesures extrêmes pour habiter son personnage. L’acteur vivait dans la rue pour se préparer à jouer un junkie dans Requiem pour un rêve, et nuire de façon permanente à sa santé en prenant un excès de poids pendant Chapitre 27. Dans une précédente interview, Leto avait expliqué que son désir d’agir méthodiquement venait d’un besoin de se préparer de manière excessive.

« J’apprécie le terme [method acting], Je pense que c’est un peu trouble, la définition. Et ça, ça pourrait aussi être vraiment prétentieux. Je pensais que c’était mon travail de me présenter et de faire le meilleur travail possible. C’est mon travail de me présenter, de faire tout ce que je peux, d’être trop préparé. Et pour livrer. C’est aussi mon travail de me présenter et, vous savez, d’être un plaisir de travailler avec. Et, et, et, et être collaboratif et avoir une bonne expérience sur le plateau. «