Game & Watch Zelda Edition annoncée, sortie déjà en 2021

Nintendo a fait pendant le E3 2021 introduit un nouveau matériel. Par quoi nous devons mettre « nouveau » entre guillemets, car il ne s’agit fondamentalement pas d’une nouvelle technologie. Il s’agit d’une adaptation du Jeu et montre dans l’édition « La Légende de Zelda ».

La dite Game & Watch : La Légende de Zelda est essentiellement l’appareil que nous pouvions déjà acheter dans l’édition Mario. Maintenant, cela revient, mais avec un nouveau jeu, ou avec de nouveaux jeux. Voici la bande annonce :

Le nouveau système « Game & Watch » quatre jeux classiques pour avoir. Vous pouvez vous attendre à cela et à d’autres fonctionnalités dans le cadre de « Game & Watch: The Legend of Zelda »:

« LA légende de Zelda »

« Zelda II : L’aventure de Link »

« La Légende de Zelda : Link’s Awakening »

« Vermine » (version lien)

Horloge de temps de jeu plus minuterie de temps de jeu

Le nouveau matériel s’allume 12 novembre 2021 et est attendu pour environ 60 euros à avoir, comme le modèle précédent. En accord avec le commerce de Noël, vous pouvez être sûr de le trouver sur les étagères des magasins.

Game & Watch : La Légende de Zelda © Nintendo