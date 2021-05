Le contrat de la NASA enflamme la querelle de Jeff Bezos et Elon Musk alors qu’ils se disputent la suprématie spatiale

03 mai 2021 12:19:59 IST

Même la Voie lactée semble trop petite pour empêcher les ego des milliardaires de la technologie Jeff Bezos et Elon Musk de se heurter alors qu’ils rivalisent pour conquérir l’espace. Musk a visé bas avec un tweet récent disant « ne peut pas le faire monter (en orbite) » en réponse à un article sur la société spatiale Blue Origin, fondée par Bezos, protestant contre le choix par la NASA de l’équipe SpaceX de Musk pour construire un module qui débarquera aux États-Unis astronautes sur la lune. « C’est plus qu’une simple bataille pour l’espace », a déclaré Daniel Ives, analyste chez Wedbush. « Il y a aussi un certain ego en jeu; c’est devenu encore plus personnel. »

Les entrepreneurs technologiques ont chacun canalisé une partie de leurs vastes fortunes dans des sociétés d’exploration spatiale privées depuis le début de ce siècle.

Bezos, 57 ans, est le fondateur de Blue Origin, ainsi que du colosse du commerce électronique Amazon. Forbes le classe parmi les personnes les plus riches de cette planète, avec une valeur de 202 milliards de dollars.

Musk, le fondateur coloré de Tesla et SpaceX, âgé de 49 ans, ainsi que d’autres entreprises, dont une travaillant à relier le cerveau humain aux ordinateurs, est à la troisième place, avec une valeur de 173 milliards de dollars, selon le classement.

Réseaux satellitaires

Les rêves d’entreprises privées qui s’élèvent vers les étoiles – au lieu de laisser de telles merveilles aux gouvernements – se sont transformés en projets de déploiement de réseaux de satellites fournissant un service Internet sans fil et pour le tourisme spatial.

Bien que SpaceX et Blue Origin bénéficient de fondateurs disposant d’amples ressources financières, ils sont également en concurrence pour des contrats avec des agences militaires ou spatiales américaines.

Musk a une nette avance sur Bezos.

SpaceX a déployé des centaines de satellites en orbite, tandis qu’un réseau de satellites Kuiper reste lié à la Terre, malgré la promesse de Bezos de 10 milliards de dollars de soutien.

Musk a même formé une alliance avec Microsoft, qui est le plus grand rival d’Amazon sur le marché du cloud computing, pour utiliser sa plate-forme Azure pour fournir un service Internet alimenté par satellite, ont annoncé les entreprises à la fin de l’année dernière.

Microsoft a déclaré qu’il travaillerait également avec SpaceX sur un contrat gouvernemental pour la construction de satellites dans le cadre d’un système de défense capable de détecter et de suivre les missiles balistiques, de croisière et hypersoniques.

Par ailleurs, le département américain de la Défense a attribué l’année dernière un contrat de cloud computing «JEDI» de 10 milliards de dollars à Microsoft au lieu d’Amazon.

Amazon a allégué qu’il avait été exclu de l’accord en raison d’une vendetta contre la société et Bezos par l’ancien président américain Donald Trump.

Fusée vers la richesse?

La NASA a développé une confiance en SpaceX, qui a fait confiance à la navette de fournitures et d’astronautes vers la Station spatiale internationale, selon Xavier Pasco, spécialiste spatial de la Fondation pour la recherche stratégique.

Blue Origin, en revanche, n’a pas franchi cette «étape importante», a noté Pasco.

Bezos a été laissé pour défier SpaceX devant le tribunal ici sur la planète Terre.

Il a annoncé au début de cette année qu’il démissionnait de son poste de directeur général d’Amazon et prévoyait de consacrer plus de temps à d’autres projets, dont Blue Origin.

Bezos a cité la vision futuriste du défunt physicien et défenseur de l’espace Gerard O’Neill, mais s’est moqué des propos de Musk de coloniser Mars.

Bezos a clairement indiqué qu’il pensait que la planète rouge n’était pas un endroit pour une maison.

« Mes amis qui veulent déménager sur Mars? » Bezos a déclaré lors d’une conférence en 2019. « Faites-moi une faveur, allez vivre au sommet du mont Everest pendant un an d’abord, et voyez si vous l’aimez – parce que c’est un paradis de jardin par rapport à Mars. »

La rivalité entre Bezos et Musk s’accompagne d’enjeux financiers hors du commun.

L’analyste Ives a prédit que la «monétisation» de l’espace serait lancée sérieusement bientôt, avec des milliards de dollars à gagner.

« Bezos et Musk savent que le vainqueur de la bataille spatiale sera couronné d’ici un ou deux ans », a déclaré Ives.

