The Walking Dead : Jeffrey Dean Morgan allait quitter la série il y a des années

L’acteur chargé de jouer Negan, Jeffrey Dean Morgana récemment révélé que son personnage était destiné à quitter »Les morts qui marchent » ça fait des années. Lors du panel du Comic Con à New York de la série originale, Morgan a parlé de sa participation à la série et du fait qu’il n’avait initialement prévu d’y participer que pendant trois ans.

« Je pense qu’à l’origine, cela allait prendre trois ans », a-t-il déclaré. « Je pense que c’était le plan. J’ai eu une conversation avec Scott Gimple, et c’était comme, ‘Tu dois être là-dedans pendant au moins trois ans si tu veux faire partie de cette émission.’ J’étais comme, ‘Cela semble long.' » Gimple est le directeur exécutif et showrunner de The Walking Dead.

Morgan a rejoint le casting de la série en 2016, faisant ses débuts en tant que méchant Negan Smith dans la finale de la saison 6. » Qui savait que huit ans plus tard ou quoi que ce soit que nous serions ici. Je ne peux pas croire que nous célébrons la fin de ce spectacle tel que nous le connaissons. C’est incroyable pour moi », a poursuivi l’acteur.

Vous pourriez également être intéressé par : Série The Walking Dead : Dead City, Negan et Maggie : intrigue et date de sortie

Bien que »The Walking Dead » soit sur le point de se terminer, Morgan ne dira pas adieu à son rôle de Negan, puisqu’il jouera dans la prochaine série dérivée »The Walking Dead : la ville morte » avec sa co-star Lauren Cohanqui reprendra également son rôle de la série originale en tant que Maggie Greene.

Intitulé à l’origine « Isle of the Dead », le spin-off suivra Negan et Maggie à travers New York, en particulier dans une version infestée de zombies de Manhattan coupée du continent. »Dead City » prévoit de sortir en AMC et AMC+ en avril 2023.

La confirmation que Negan jouera dans le prochain spin-off garantit que le personnage restera en vie après la fin de » The Walking Dead », donc cela a été un spoiler pour tous les fans de la série.

Vous pourriez également être intéressé par : Merlina, série Netflix : une nouvelle bande-annonce montre Christina Ricci et Oncle Lucas

Jeffrey Dean Morgan lui-même s’est excusé auprès de ses fans pour la décision d’AMC d’annoncer sa participation à »Dead City », disant que »je ne pouvais rien dire sur la série originale mais je pouvais parler du prochain spin-off ».

La finale de »The Walking Dead » sera diffusée le 20 novembre 2022.