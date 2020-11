Comment jouer à Minecraft Classic gratuitement

Imaginez une époque où Minecraft n’appartenait pas à Microsoft, une époque où il ne recevait pas de mises à jour fréquentes. Imaginez une époque où Minecraft n’était même pas utilisé comme outil éducatif. Imaginez maintenant un moment où vous ne pourriez même pas ramasser du minerai! Cela ne semble même pas possible.

Cependant, aussi rare et stérile que la version originale de Minecraft puisse paraître comparée aux meilleures améliorations et graines d’aujourd’hui, Mojang a jeté les bases d’un phénomène qui a défini une génération. Et tout a commencé avec le jeu original de 2009.

Vous souhaitez essayer Minecraft Classic par vous-même? Maintenant vous pouvez! Et vous pouvez également emmener 9 amis avec vous. L’année dernière, Minecraft Classic a été publié dans le cadre d’une célébration de 10 ans. Bien qu’il ne soit pas aussi raffiné que la version actuelle, c’est très cool de découvrir où le jeu a commencé.

Et la meilleure partie est – c’est entièrement gratuit. Tout ce dont vous avez besoin est un PC ou un Mac avec un navigateur Web. Cliquez ici pour jouer ou tapez classic.minecraft.net dans votre URL.

Les boutons que vous avez probablement l’habitude de saisir pour des actions spécifiques ne fonctionneront pas dans Minecraft Classic, car ils n’ont été ajoutés que beaucoup plus tard. Voici une liste des fonctions clavier / souris qui fonctionnent dans cette version originale:

Clic gauche – Détruisez les blocs.

Clic droit – Placer le bloc. Cliquez avec le bouton gauche pour confirmer.

Clic du milieu – Basculez rapidement vers le type de bloc sur lequel votre curseur survole.

Esc – Génère un nouveau niveau, des options / contrôles, partage l’URL.

Peut-être souhaitez-vous revoir Minecraft Classic à des fins nostalgiques. Ou peut-être que vous ne l’avez même jamais essayé. Quelle que soit la raison, Minecraft Classic est une capsule temporelle impressionnante et sera préservée comme un moment spécial de l’histoire du jeu.