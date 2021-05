L’hélicoptère Ingenuity de la NASA pour repérer et assister le rover Perseverance sur Mars

3 mai 2021 11:09:52 IST

Après s’être avéré propulsé, le vol contrôlé est possible sur la planète rouge, l’hélicoptère Mars Ingenuity de la NASA a de nouvelles commandes: repérer devant le rover Perseverance pour l’aider à rechercher les signes passés de la vie microbienne. La phase suivante prolonge la mission du giravion au-delà de la démonstration technologique initiale d’un mois. Désormais, l’objectif est d’évaluer dans quelle mesure les flyers peuvent contribuer à l’exploration future de Mars et d’autres mondes. « Nous allons recueillir des informations sur la capacité de soutien opérationnel de l’hélicoptère pendant que Perseverance se concentre sur sa mission scientifique », a déclaré vendredi aux journalistes Lori Glaze, directrice de la Division des sciences planétaires de la NASA.

Le type de reconnaissance qu’effectue Ingenuity pourrait un jour également s’avérer utile pour les missions humaines, en explorant les meilleurs chemins pour que les explorateurs puissent traverser et atteindre des endroits qui ne seraient pas autrement possibles.

Le mini-hélicoptère de 1,8 kilogramme a effectué avec succès le quatrième de ses cinq vols initialement prévus vendredi, « allant plus loin et plus vite que jamais », a tweeté la NASA.

Le cinquième est prévu dans les prochains jours, puis sa mission sera prolongée, dans un premier temps d’un mois martien.

Si cela continue au-delà de cela dépendra s’il est toujours en bon état et si cela aide, plutôt que d’entraver, les objectifs du rover de collecter des échantillons de sol et de roche pour de futures analyses en laboratoire sur Terre.

L’ingénieur en chef Bob Balaram a prédit qu’un facteur limitant serait sa capacité à résister aux nuits glaciales de Mars, où les températures plongent à -90 degrés Celsius.

L’ingéniosité garde au chaud avec un appareil de chauffage solaire, mais il n’a été conçu que pour durer un mois et les ingénieurs ne sont pas sûrs « du nombre de cycles de gel et de dégel (il) peut passer avant que quelque chose ne casse », a-t-il déclaré.

La NASA pensait initialement que Perseverance s’éloignerait du site où il a atterri dans le cratère de Jezero le 18 février, juste au nord de l’équateur de la planète.

Cela aurait signifié que le rover abandonnait Ingenuity et dépassait la portée des communications.

Maintenant, cependant, l’agence veut garder Perseverance dans la région pendant un certain temps après avoir trouvé un affleurement rocheux qui, selon eux, contient certains des matériaux les plus anciens du fond du cratère.

Ils espèrent recueillir leur premier échantillon en juillet.

Les exploits d’Ingenuity ont captivé l’imagination du public depuis son premier vol le 19 avril, mais la NASA a déclaré que ce n’était pas un facteur dans sa décision de permettre aux deux robots de continuer à explorer Mars ensemble.

«Nous souhaitons vraiment passer beaucoup de temps là où nous sommes et c’est donc une sorte d’alignement fortuit», a déclaré Ken Farley, scientifique du projet Perseverance.

.

