Facebook et Ray-Ban annoncent leurs lunettes intelligentes, Ray-Ban Stories, qui peuvent capturer des vidéos, des photos, passer des appels et plus encore

10 sept. 2021 10:58:41 IST

Facebook et Ray-Ban travaillaient depuis longtemps sur une paire de lunettes connectées. Les lunettes intelligentes tant attendues, Ray-Ban Stories, ont été enfin annoncé hier. Ces lunettes intelligentes peuvent capturer des photos et des vidéos et permettent même aux utilisateurs d’écouter de la musique ou de prendre des appels téléphoniques. Ray-Ban Stories est au prix de 299 € et sera disponible à l’achat dans 20 combinaisons de styles en ligne et dans certains magasins de détail aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Irlande, en Italie et au Royaume-Uni.

Les lunettes intelligentes sont livrées avec un appareil photo 5 MP qui peut capturer des photos et enregistrer des vidéos jusqu’à 30 secondes via un bouton physique ou par une commande vocale de l’assistant Facebook. Selon Facebook, les voyants LED dans les lunettes s’allument pour indiquer à la personne que l’utilisateur est en train de prendre une vidéo ou une photo. Ray-Ban Stories est également livré avec des haut-parleurs intégrés et trois microphones pour passer des appels et enregistrer des vidéos. « La technologie de formation de faisceaux et un algorithme de suppression du bruit de fond offrent une expérience d’appel améliorée comme vous l’attendriez d’un casque dédié », déclare Facebook.

Mark Zuckerberg et Rocco Basilico, Chief Wearables Officer chez EssilorLuxottica présentent #RayBanStories – la nouvelle façon de capturer, partager et écouter. Boutique @ray_ban histoires maintenant : https://t.co/dRUqfUXSwH pic.twitter.com/P84XGUvsxi – Facebook Facebook) 9 septembre 2021

Les lunettes intelligentes peut être commandé via le nouveau Vue Facebook app qui sera disponible sur Android et iOS. Il permettra aux utilisateurs de partager du contenu sur des applications telles que Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Twitter, TikTok, Snapchat et plus. L’application permettra également aux utilisateurs d’enregistrer le contenu sur leur smartphone dans la pellicule et de le modifier.

Selon Facebook, « Les Ray-Ban Stories sont disponibles en 20 variantes, dans les styles Ray-Ban classiques — Wayfarer, Wayfarer Large, Round et Meteor — et cinq couleurs avec une gamme de verres clairs, solaires, transitionnels et correcteurs, afin que vous pouvez choisir le style qui vous convient. »

En termes de confidentialité, les utilisateurs pourront afficher et supprimer les transcriptions vocales, et désactiver le stockage vocal et/ou l’assistant Facebook dans les paramètres. Facebook assure que les vidéos et les photos sont cryptées sur les lunettes connectées. De plus, un seul compte Facebook peut être lié aux lunettes à la fois. Si les lunettes sont perdues et que quelqu’un essaie de les coupler avec un nouveau compte et un nouveau téléphone, les données sur les lunettes seront automatiquement supprimées.

