« Vincenzo », aura-t-il la saison 2 sur Netflix?

« Vincenzo«Est salué comme l’un des meilleurs drames coréens de 2021 à ce jour. Avec son scénario au rythme rapide et rapide et son action époustouflante et époustouflante, la série a établi une référence pour toutes les émissions qui ne sont pas encore arrivées dans les mois à venir.

« Vincenzo« , avec l’acteur populaire Chanson joong-ki dans le rôle-titre, c’est une série dramatique qui suit le voyage d’un anti-héros qui s’embrouille dans un combat du mal contre le plus grand mal et joue pour gagner. Le récit passionnant ne donne pas au public un héros qu’il peut sauvegarder, mais un méchant sur lequel il peut encourager tout en éliminant une menace plus grande et plus haineuse.

Le personnage principal de « Vincenzo« c’est un Consigliere coréen-italien d’une famille mafieuse, et n’a aucun scrupule à tuer des gens. « Vincenzo« Il a été salué par la critique et le public, et chaque épisode est progressivement meilleur que le précédent.

Avec la fin de la première saison, les téléspectateurs et les fans ont réclamé toute information sur une éventuelle deuxième saison. Si vous cherchez à savoir si une autre saison de « Vincenzo« et quelle serait sa date de sortie, c’est ce que l’on sait.

VINCENZO AURA-T-IL LA SAISON 2?

Les chances que le drame ait une deuxième saison sont de 50-50. Cependant, si cela se produit, le casting restera probablement le même. (Photo: Netflix)

Saison 1 de «Vincenzo» créé le 20 février 2021 sur la chaîne câblée coréenne tvN et en Netflix. Deux épisodes diffusés chaque semaine, le samedi et le dimanche, jusqu’à la sortie finale le 2 mai 2021. En ce qui concerne la deuxième saison, aucune nouvelle de renouvellement n’a été entendue jusqu’à présent.

Ni les créateurs de l’émission, ni la chaîne, ni Netflix Ils ont annoncé que l’émission reviendrait pour une autre saison. Mais c’est tout à fait normal pour K-drames, qui sont pour la plupart limités à une seule saison. D’une manière générale, il est extrêmement rare qu’une émission coréenne continue pendant une autre saison au-delà de la première.

Les récits dans la plupart K-drames sont soigneusement emballés dans le dernier épisode de la saison 1, comme c’est le cas avec «Vincenzo». Dans le programme, Vincenzo Cassano vient à Séoul, Corée du sud, pour récupérer une fortune secrète, mais l’or caché lui est inaccessible. Alors qu’il formule un plan pour mettre la main sur la réserve d’or.

Avec de forts rôles féminins et masculins, la série a été fortement critiquée. (Photo: Netflix)

Vincenzo Se lie d’amitié avec un avocat honnête et altruiste qui se bat pour les droits du groupe à faible revenu qui est victime d’intimidation par un conglomérat destructeur et cupide. Quand l’avocat est assassiné de sang-froid, Vincenzo il découvre que ses priorités changent. Vous décidez de prolonger votre séjour en Corée pour continuer le combat de l’avocat contre Groupe Babel, donnant au conglomérat un échantillon de sa propre médecine.

Les mouvements radins et éthiquement discutables de Vincenzo et le meurtre impitoyable est un vrai match pour la méchanceté de Babel. La première saison se termine par Vincenzo complétant sa vengeance en tuant les deux principaux méchants. Après avoir brûlé vif Myung-hee, suivre vers Jang han-seok et préparez un exercice, « La lance de l’expiation », Pour le tuer lentement et douloureusement

Même si le drame est renouvelé, la deuxième saison mettra du temps à revenir à l’écran car tous les acteurs ont leurs propres projets sur lesquels travailler. (Photo: Netflix)

Cho Oui Ahn ils donnent à Vincenzo une nouvelle identité qu’il utilise pour échapper aux poursuites pour ses crimes en Corée et retour en Italie. Il dit au revoir à travers les larmes avec Cha-young, mais le couple se retrouve enfin après un moment et Vincenzo lui raconte l’île qu’il a achetée. La fin se termine par Vincenzo racontant comment il a adopté un nouveau passe-temps: se débarrasser des «poubelles».

Il comprend qu’il est un méchant et est à l’aise avec cette connaissance, sachant également qu’il faut des méchants comme lui pour se débarrasser du vrai mal comme Babel. L’histoire est bouclée sans aucune fin, mais la façon dont elle se termine laisse une fenêtre ouverte pour une poursuite future si l’on donne le feu vert. saison 2. Si le programme est renouvelé pour la mi- 2021, nous pouvons espérer que le saison 2 de «Vincenzo» lance au printemps de 2022.