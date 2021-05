Le Commodore Vic-20 a eu 40 ans: c’était le premier ordinateur pour tout le monde

Passionné de jeux vidéo et d’informatique entre les années 80 et 90 ne peut s’empêcher de sentir le poids des années sachant que le Vic-20, l’ordinateur domestique historique produit par le Commodore britannique, a officiellement 40 ans. Présenté en 1980, le gadget historique est ensuite entré sur le marché dans le monde entier l’année suivante, remportant un énorme succès grâce à sa grande polyvalence, un jeux vidéo qui a hypnotisé toute une génération d’enfants et un prix de lancement d’environ 300 € qui avait peu de rivaux pour l’époque.

Peut-être que le Vic-20 n’est pas entré dans l’histoire avec le même attrait vintage que des appareils emblématiques tels que le Walkman, mais à sa manière, il a contribué à vulgariser le concept de l’informatique même parmi ceux qui n’avaient pas encore eu d’expérience de l’informatique. C’est en fait le premier appareil de ce type à avoir été vendu en plus d’un million de spécimens – un chiffre qui pour l’époque pourrait facilement être considéré comme un record.

Un ordinateur pour tous

L’une des raisons du succès de masse du Vic-20 réside précisément dans le fait que les concepteurs l’ont conçu dans le but de le faire entrer dans les maisons du autant de personnes que possible. À l’époque, ce n’était pas une décision d’avance à prendre: les ordinateurs étaient des appareils complexes à utiliser et à maîtriser, et leur coût – combiné à la difficulté d’utilisation – les rendait décidément peu attrayants pour ceux qui n’étaient pas passionnés par eux ou n’étaient pas obligés de les utiliser. les pour le travail ou le besoin. Le succès de la machine a conduit l’entreprise à sortir un appareil plus cher mais dans la même veine qui a rencontré une fortune encore plus grande: le Commodore 64, vendu à plus de 15 millions d’unités.

Le renouveau en 2020

Une édition rmodernisé et dans l’air du temps du Commodore Vic-20 a été mis sur le marché l’année dernière juste pour coïncider avec la première annonce relative à l’appareil. Plus qu’un ordinateur personnel, le nouveau gadget est une opération nostalgique qui partage l’aspect esthétique et une partie du logiciel avec l’original; ce dernier apparaît sur les écrans de télévision 40 ans plus tard grâce aux ports HDMI modernes et aux systèmes d’émulation, et permet de rejouer certains classiques du passé et de se consacrer aux langages de programmation supportés par la machine de 1981.

