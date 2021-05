Cela fait une décennie que John Cena a annoncé la mort d’Oussama Ben Laden

Ondilo Ilot connecté ICO - Analyseur d’eau de piscine connecté

ICO, analyseur de piscine intelligent et connecté Fabrication Française ICO analyse, anticipe et conseille Confort Déposez simplement ICO à l’eau et vérifiez la qualité de votre eau de piscine ou spa directement sur votre smartphone où que vous soyez. Contrôle Les multiples capteurs d’ICO gardent un oeil sur votre piscine, évalue les éléments visibles (algues, tartre...) et invisibles (bactérie, eau agressive...) Santé ICO formule des recommandations pour optimiser l’usage des produits chimiques (type, dosage...) Economies Un bon équilibre de l’eau permet de réaliser des économies de produits et protège ainsi vos équipements. Application connectée Diagnostic personnalisé : Lâ 'application ICO installée, vous enregistrez les informations concernant votre piscine: localisation, type de désinfection (chlore, brome ou sel), volume dâ 'eau. ICO vous connecte à votre bassin et analyse rapidement la qualité de votre eau de baignade. Une intelligence artificielle pour des recommandations sur mesure : Nos algorithmes permettent une analyse complète, individualisée et prédictive des données de votre piscine. ICO contrôle les désagréments visibles (algues, eau troublée, dépôts calcaire) et invisibles (bactérie, eau agressiveâ ¦). Lâ 'intelligence artificielle dâ 'ICO permet dâ 'anticiper les variations de lâ 'eau et vous prévient à temps. Gràce à lâ 'application ICO vous nâ 'êtes plus seul face à lâ 'entretien de votre bassin. Des recommandations personnalisées : ICO mesure en temps réel, il anticipe et interprète les déséquilibres de lâ 'eau. Il formule des recommandations personnalisées pour vous accompagner dans lâ 'entretien de votre piscine. Anticipe les changements météo : La météo a une incidence sur la qualité de lâ 'eau et le confort de baignade. Lâ 'intelligence artificielle dâ 'ICO prend en compte son évolution et vous notifie des mesures à prendre. ICO vous rappellera par exemple de couvrir votre piscine avant lâ 'arrivée du vent. Statistiques complètes : L’application ICO vous permet de visualiser les paramètres de votre bassin sur la journée, la semaine ou même le mois complet. Compact & Discret Le design de l’ICO est ergonomique avec une ligne de flottaison très basse. Il peut se glisser sous le volet, sous la bâche ou même dans le skimmer. Totalement étanche (norme IP68), son plastique traité anti-UV est résistant au chlore, sel, brome... Capteurs Plug & Play Les capteurs ICO sont surmoulés pour une longévité optimale (durée de vie de 3 à 5 ans). Le système Twistlock permet un remplacement simple et immédiat des capteurs sans besoin d’un retour usine. Le capteur bleu mesure le taux de pH de votre piscine. Il participe à l’estimation de l’équilibre de l’eau. Le capteur orange mesure le taux de désinfectant également appelé Redox/ORP. Il estime le taux de chlore ou brome présent dans l’eau. Le capteur gris mesure la conductivité de l’eau. Il permet d’estimer le taux de sel, minéraux et de l’alcalinité de votre eau de baignade. La température...