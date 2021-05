Ni No Kuni II: Revenant Kingdom pourrait être publié sur Switch

Indemne Domi-No Tire Comédons

Description : Domi-no est un accessoire anti-comédon pour déloger points noir et points blancs de façon propre et efficace. Il est déconseillé de l'utiliser pour enlever les boutons, cela pourrait créer des marques sur le visage. Ce tire-comédon convient aux femmes comme aux hommes et peut être transporté facilement à l'aide de sa pochette de protection. Ce tire comédons : Déloge points noirs et blancs S'utilise de façon propre et ciblée (pensez à le désinfecter) Permet d'éviter les surinfections et les cicatrices Et comporte un double embout : un pour l'extraction et un pour la finition. Conseils d'utilisation : Bien nettoyer votre peau. Appliquer cette tige sur le point noir et presser légèrement. Le contenu du point noir se déverse dans le tire comédon, nettoyer à l'alcool et passer à un autre point noir. Pour dilater les pores : Remplir un bol d'eau très chaude et y ajouter quelques gouttes d'huile essentielle purifiante de Tea tree. Durant environ 10 minutes placer le visage au dessus du bol avec une serviette apposé sur le visage. La vapeur d'eau fait 'sauna' et va permettre de dilater les pores. Ensuite vous n'avez plus qu'à déloger les points noirs à l'aide de Domi-No. Bien désinfecter le tire-comédon avant et après chaque utilisation. Précautions d'emploi : Ne pas utiliser Domi-No sur les boutons mais seulement les points noirs ou blancs. Ne pas utiliser sur une peau lésée ou avec des saignements. Ne pas appuyer trop fort, cela peut causer une infection ou des cicatrices. Ne pas appliquer près des yeux ou de la bouche. Conditionnement : Pochette contenant un tire comédon