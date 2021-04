Netflix: 8 meilleures séries similaires à Sky Rojo

Si vous aimez l’action en abondance, laissez-nous vous montrer des séries qui vous feront accrocher au canapé.

Ciel rouge c’était un Succès dans ses premiers jours de création sur la plateforme rouge, en partie parce qu’il était lié aux créateurs de Le braquage d’argent, mais aussi parce qu’il a réussi à imprimer un Rythme du thriller d’action nord-américain, ce que souhaiteraient la majorité des productions internationales. C’est pourquoi nous allons vous montrer recommandations le long de ces lignes, avec tellement d’action que votre tête va exploser.

Si vous êtes disposé ou disposé à continuer série d’action, comme nous vous l’avons déjà recommandé dans des listes similaires, accédez à votre compte Netflix et recherchez l’une des séries suivantes. Nous vous assurons Heures et des heures de amusement Entrez tension, drame et scènes choquantes.

Série similaire à Sky Rojo, les meilleures alternatives

Ne pensez pas que vous ne pourrez assister qu’à d’impressionnants explosions et coups à bout portant. Vous pouvez également, dans notre sélection, trouver mondes apocalyptiques, comme dans Snowpiercer, voyagez au Moyen-Age, à Maldita, ou devancez plus d’avenir technologique dans Altered Carbon.

Lupin

Alice au pays des frontières

Damné

Snowpiercer

Rugal

Amour, mort et robots

L’Académie des parapluies

Carbone modifié

Lupin

Un des les voleurs les plus mythiques de la culture populaire est arrivée à Netflix, bien que dans ce cas hommage en même temps, puisque nous sommes confrontés à un voleur un peu particulier et qui utilise le pseudonyme de Lupin pour faire ses méfaits, bien que son objectif final ne devient pas riche, mais venger la mort de son père. Cela apportera évidemment Conséquences imprévues.

Année: 2021

Saisons: 1

Chapitres: 5

Durée moyenne: 45 minutes

Alice au pays des frontières

Nous voyageons, cette fois, jusqu’à Japon, pour assister à une série télévisée qui brise les codes les plus populaires de la culture populaire et qui nous présente, dans le plus pur style asiatique, un Groupe d’amis qu’ils finiront par être piégés dans un réalité alternative, où un compétition de jeu, chacun plus sadique les uns que les autres, sera vital dans son survie.

Année: 2020

Saisons: 1

Chapitres: 8

Durée moyenne: 45 minutes

Damné

Le protagoniste de Pour treize raisons, Katherine Langford, revient jouer un rôle de premier plan dans cette série télévisée, qui préconise de nous emmener au Moyen-Age, bien qu’avec le fantasme du Légendes arthuriennes, si le mot est utilisé correctement. Nimue, nom du protagoniste, doit se lancer dans une mission pour sauve ton peuple et pour cela il aura l’aide du jeune Arturo.

Année: 2020

Saisons: 1

Chapitres: 10

Durée moyenne: 60 minutes

Snowpiercer

Sous le principe d’être devant un adaptation d’une film Protagonisée par Chris Evans En 2013, Snowpiercer nous parle de la conséquences du changement climatique et comment le humanité, en plus du reste de l’espèce, il a disparu, presque complètement, et nous n’avons que ceux qui voyagent à bord d’un train gigantesque, qui se déplace autour de la planète. Quand les gens à la queue du train choisissent de revendiquer leur place dans la nouvelle civilisation, un guerre en contrôlant la locomotive.

Année: 2020

Saisons: 2

Chapitres: 20

Durée moyenne: 45 minutes

Rugal

La vengeance C’est un ingrédient puissant dans les films et les séries d’action. Dans ce cas, nous suivrons un inspecteur de police, Kang Gi-beom, qui après une collision avec un gang criminel violent c’est sensiblement blessée et ce sera le moderne biotechnologie celui qui lui sauve la vie, en plus de conférer capacités spéciales pour pouvoir lui faire justice.

Année: 2020

Saisons: 1

Chapitres: 16

Durée moyenne: 60 minutes

Amour, mort et robots

Nous sommes confrontés à un anthologie de petites histoires, d’à peine un quart d’heure de visionnage rapide, qui nous montre, un peu dans le style Miroir noir, où nous pouvons voir comment le La technologie et la science fictionà la fois en action en direct et en animation, ils peuvent conduire à des endroits complexes et fantasmes à découvrir.

Année: 2019

Saisons: 1

Chapitres: 19

Durée moyenne: 15 minutes

L’Académie des parapluies

Bien que nous soyons confrontés à une adaptation d’une bande dessinéeLorsque le grand public a rencontré cette famille particulière, c’est à la suite de leur arrivée sur Netflix. Dans cette série, nous retrouverons l’histoire de cinq frères, nés le même jour sans préavis de grossesse, et qui ont une série de Superpuissances qui sera utile pour combattre le mal, même si condamnera notre réalité à changer, avec l’apocalypse entre les deux.

Année: 2019

Saisons: 2

Chapitres: 20

Durée moyenne: 50 minutes

Carbone modifié

Nous terminons notre liste par un adaptation originale homonyme, écrit par Richard K. Morgan, et cela nous présente un avenir où identité humaine, ce que nous pourrions appeler la conscience, peut être stocké pour être transféré à un autre corps après la mort. À ce stade, vous êtes Takeshi kovacs, est décédé il y a 250 ans et transféré à un nouvel hôte pour enquêter sur une affaire de meurtre d’un milliardaire.

Année: 2018

Saisons: 2

Chapitres: 18

Durée moyenne: 50 minutes

