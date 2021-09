Freddie Mercury aurait 75 ans : comment était sa relation avec Lady Di

Ce 5 septembre j’aurais eu 75 ans Farrokh Bulsara, ou comme il est connu dans le monde entier, Freddie Mercury, né en 1946 sur l’île ouest-africaine de Zanzibar (Tanzanie). Sans aucun doute, l’une des stars les plus en vue de la musique du XXe siècle au sein du groupe mythique Queen. Il est également reconnu pour ses aventures nocturnes, où dans l’une d’elles il n’était ni plus ni moins qu’avec Dame di.

Diana Spencer C’était une femme qui s’entendait très bien avec les célébrités des années 80, et cela ressort clairement de ses liens avec d’autres légendes telles qu’Elton John et George Michael. Mais, selon ses plus proches, c’est avec Freddie Avec qui elle était la plus proche et le considérait même comme un véritable confident, ils ont donc partagé plusieurs nuits de fête.

L’histoire particulière qui est devenue la plus célèbre était une nuit où ils sont sortis en catimini et l’artiste a décidé de la déguiser dans une tenue virile pour assister à un bar gay de l’époque. Cette anecdote a été confirmée par l’actrice Cleo Rocos dans la réédition de son livre intitulé « Le pouvoir de la boisson positive », détaillant tout ce qui s’est passé cette nuit-là en 1988.

À la fin des années 1980, le Princesse il avait l’habitude de rencontrer le présentateur à l’amiable Kenny Everett, qui, lors d’un déjeuner comme un autre où l’on parlait de potins, lui raconta que ce soir-là il avait prévu d’avoir un rendez-vous avec un autre ami, Freddie Mercury. Alors qu’ils regardaient la télévision, le chanteur est apparu et leur a dit qu’il irait dans un bar appelé Vauxhall Tavern.







À ce moment là, Dame di a pris la parole et demandé d’aller avec eux partout où ils allaient, mais Everett a essayé de l’empêcher pour éviter tout problème qu’elle avait eu, en raison de la forte exposition qu’il a maintenue. Cependant, la reine chef a lâché: « Allez, laissons la femme s’amuser. », et Diana vêtue d’une veste militaire de camouflage, d’une casquette et de lunettes noires pour éviter d’être détectée. Bien qu’il ait voulu répéter la situation, on ne sait pas s’il y a eu des nuits plus folles comme celles-là.