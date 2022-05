Le Comic-Con d’Argentine a commencé sa deuxième journée

Comic Con Argentine

L’événement de culture pop le plus important du pays aura lieu jusqu’à ce dimanche. Robert Patrick et Itziar Ituño sont les principaux invités internationaux.

©IMDBStranger Things, l’une des sorties les plus attendues.

Le deuxième jour de Comic Con Argentine a commencé à se développer après avoir ouvert ses portes vendredi midi. C’est la première fois que l’événement de culture pop le plus important du pays se tient en personne depuis décembre 2019, lorsque Gillian Anderson était présent. En raison de la pandémie, l’édition de mai 2020 (qui avait été annoncée et vendue quelques billets) a dû être suspendue.

A cette occasion, les artistes internationaux les plus importants viennent directement de deux des séries de streaming les plus importantes de ces derniers temps, du moins en termes de consommation et de portée. Il s’agit de Le vol d’argentl’une des séries les plus regardées Netflixdiffusé entre 2017 et 2021, et de pacificateurqui a atteint cette année hbo max et a déjà une deuxième saison confirmée. Pour Le vol d’argent j’arrive Itziar Ituno et pour pacificateur, Robert Patrick. Devant leurs panels respectifs samedi, l’actualité la plus importante du monde du cinéma et des séries a été présentée

+Actualités présentées au Comic-Con News

Dans le nouveau Comic-Con argentinpanneau Actualité Comic Con Il s’est déroulé sur la scène principale (qui, contrairement aux autres années, s’est déroulée à l’extérieur, pour éviter l’encombrement). Les avancées les plus importantes du cinéma et des séries qui se verront dans un court laps de temps ont été présentées sur les écrans géants de l’organisation. Netflix C’était la plate-forme avec la plus grande présence.

Parmi les bandes-annonces, vous avez pu voir la bande-annonce finale de choses étranges, qui présentera sa quatrième saison vendredi prochain, composée de 9 épisodes et divisée en deux parties (l’une avec 7 chapitres et l’autre avec 2, avec 5 heures de contenu de plus que n’importe lequel des épisodes précédents). Ont également été présentés les progrès de L’Académie des Parapluiesdont la première aura lieu le 22 juin sur la plateforme de Diffusion sa troisième saison.

En ce qui concerne les sorties en salles, il y a eu deux grandes avancées qui se sont manifestées alors que les fans commençaient à s’approcher de la scène, en attendant le premier panel international de la journée (celui de Ituno). D’abord la bande-annonce tant attendue Thor : Amour et tonnerre (ouvre le 8 juillet), qui pourrait être l’adieu à Chris Hemsworth du Univers cinématographique Marvel (MCU) et montrera Natalie Portman transformé en puissant thor. Puis ce fut au tour de Top Gun : Maverickqui sortira le 26 mai et sera la première suite du film de Tom Croisière 26 ans après la première bande.

