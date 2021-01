Fit for Spring: les 6 meilleures applications de podomètre

Au printemps, il est temps de se remettre en forme. Heureusement, il existe des applications de podomètre pratiques pour nous aider. Nous présentons les meilleurs podomètres gratuits qui fournissent la motivation nécessaire – pour Android et iPhone.

«10 000» est le nombre magique: c’est le nombre de pas que chacun de nous devrait faire chaque jour. Tel que rapporté par Focus Online, 10000 mesures prises permettraient de prévenir l’obésité, d’améliorer la condition physique et d’augmenter le bien-être général, entre autres. Et pourtant: le moi le plus faible est parfois assez difficile à surmonter. Les applications spéciales de podomètre devraient fournir la motivation nécessaire. La meilleure partie: vous pouvez télécharger la plupart des podomètres gratuitement.

Les bases en un coup d’œil: StepsApp

Voulez-vous savoir combien de pas vous faites par jour, par semaine et par mois? StepsApp vous le dira. Vous pouvez voir toutes les informations importantes en un coup d’œil sur l’écran d’accueil clair de l’application: pas effectués, kilomètres parcourus, calories brûlées et durée de l’exercice. Vous pouvez également vous fixer des objectifs: faut-il que ce soit 10 000 pas par jour ou plus? Est-ce que cinq kilomètres sont votre objectif pour la journée ou plutôt six?

Une petite mais belle fonctionnalité: vous pouvez adapter le design de StepsApp et choisir entre six couleurs. Si nécessaire, vous pouvez également partager vos succès via Facebook, Twitter et Instagram. Si vous avez un iPhone, vous pouvez également envoyer votre progression via iMessage.

Disponible pour: Android et iOS

Android et iOS Prix: gratuit avec des achats intégrés

gratuit avec des achats intégrés Spécialité: fonctionne également sur l’Apple Watch, compatible avec Google Fit

Rapports quotidiens par courrier: Podomètre Accupedo

Accupedo démarre lorsque vous effectuez quatre à douze étapes consécutives – si vous vous arrêtez, l’application podomètre gratuite interrompt la mesure. De nombreux widgets peuvent être utilisés pour afficher des informations détaillées sur toutes les données pertinentes, de la distance parcourue aux calories consommées. Des rapports quotidiens entiers peuvent même être envoyés par e-mail.

La sensibilité du compteur de pas peut être réglée individuellement. Afin de ne pas charger la batterie inutilement, vous devez également ajuster les paramètres d’énergie. Le point fort pour les fans d’iOS: l’application podomètre fonctionne également sur l’Apple Watch.

Disponible pour: Android et iOS

Android et iOS Prix: gratuit avec des achats intégrés

gratuit avec des achats intégrés Spécialité: Rapports quotidiens par e-mail, fonctionne également sur l’Apple Watch

Compagnon gérable: Walkroid