Khloe Kardashian est une star de télé-réalité américaine, entrepreneure, mannequin et icône de la mode. Elle est la plus jeune des filles Kardashian, dont Kim et Kourtney. Elle a un jeune frère Rob et deux demi-frères et sœurs Kendall et Kylie Jenner. Khloe a été mariée au basketteur Lamar Odom entre 2009 et 2016.

En 2016, Khloe Kardashian a créé Good American, une ligne proposant des designs en denim qui a intégré l’inclusivité dans sa philosophie.

Quelle est la valeur nette de Khloe Kardashian ?

En 2022, la valeur nette estimée de Khloe Kardashian est de 50 millions de dollars, soit environ 37 millions de livres sterling, selon CapitalFM. Cette richesse provient en grande partie de sa marque de mode denim Good American et de ses parrainages sur les réseaux sociaux.

Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian et Kris Jenner arrivent à l’inauguration du magasin Kardashian Khaos au Mirage Hotel and Casino de Las Vegas, Nevada. Crédit Alamy/.

Il est indéniable que le clan Kardashian possède certaines des poches les plus profondes d’Hollywood. La sœur de Khloe, Kylie, a une valeur nette d’environ 1 milliard de dollars, ce qui en fait la plus jeune milliardaire du monde, et la sœur aînée Kim est la plus riche des frères et sœurs avec une richesse de 1,8 milliard de dollars.