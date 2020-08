Le chipset de jeu Qualcomm Snapdragon 732G est annoncé; premier à être présenté dans un appareil Poco

L’équipe de nouvelles de tech231 août 2020 19:40:54 IST

Qualcomm a annoncé un nouveau chipset – Snapdragon 732G – conçu principalement pour l’expérience de jeu mobile haut de gamme. C’est le successeur du chipset Snapdragon 730G qui vient dans les téléphones comme Poco X2 (Critique), Redmi K20 et plus.

Qualcomm a confirmé que le premier téléphone à être alimenté par le nouveau chipset Snapdragon 732G sera un téléphone Poco.

«Nous sommes extrêmement enthousiasmés par le futur smartphone POCO et par notre collaboration avec Qualcomm Technologies qui nous a permis de créer le premier appareil sur le marché avec la dernière plate-forme mobile Snapdragon 732G. Nous pensons que cet appareil établira une nouvelle référence dans la catégorie milieu de gamme , redéfinissant complètement la relation entre le prix d’un téléphone et ses capacités », a déclaré Sam Jiang, responsable des produits chez POCO Global.

Le nouveau processeur est livré avec le noyau Qualcomm Kryo 470 CPU Prime qui a une vitesse d’horloge jusqu’à 2,3 GHz, soutenu par le GPU Adreno 618 qui offre un rendu graphique amélioré.

Le chipset permet des expériences de jeu Snapdragon Elite qui permettent aux utilisateurs d’avoir une bonne expérience de jeu et de voir “plus d’un milliard de nuances de couleur” dans le gameplay. Selon Qualcomm, les interactions intuitives et les expériences utilisateur prédictives de Snapdragon 732G avec l’intelligence distribuée sont deux fois plus puissantes que ses générations précédentes. Tous ces facteurs contribuent à améliorer l’efficacité de la batterie du combiné.

Le nouveau chipset offrira également une meilleure vitesse de téléchargement et de téléchargement LTE et de bonnes performances WiFi.

