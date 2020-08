En quoi James Cameron Is Avatar 2 diffère-t-il de son expertise sur Titanic?

Le réalisateur du Titanic James Cameron dirige Kate Winslet, mais le temps est venu pour l’actrice de jouer différents rôles sur le plateau.

Kate Winslet explique en quoi le travail avec James Cameron sur Avatar 2 et Avatar 3 diffère de son expertise sur Titanic. Le film de 1997 mettant en vedette Winslet et Leonardo DiCaprio au statut de célébrité instantanée et a marqué ses premières collaborations avec Cameron. Désormais, Winslet et Cameron rééquipent pour la toute première fois depuis plus de vingt décennies.

Indépendamment de l’énorme victoire du Titanic, Winslet a été assez vocal sur la difficulté du tournage, en particulier en ce qui concerne les exigences fixées par Cameron. Il avait été strict concernant le programme de tournage, par exemple, que les acteurs faisaient pipi dans la piscine de tournage plutôt que de demander des pauses toilettes – Winslet l’un d’entre eux. Après Titanic, Cameron place toute son attention sur son prochain travail, Avatar, tandis que Winslet est passé des tentes à succès à des tarifs plus arty tels que son tour nominé dans The Reader.

Winslet et Cameron travaillent à nouveau, et cette fois-ci, Winslet rapporte un comportement transformé chez le manager lorsqu’il s’agit de son état d’esprit sur le plateau. Dans une interview actuelle avec THR, Winslet a parlé de travailler avec Cameron sur Avatar 2 et 3 et n’a eu que des éloges pour le manager, qui est connu pour être très intense lors de la création. «C’était tellement fantastique de travailler à nouveau avec Jim. Le temps l’a décalé. Jim est devenu papa plusieurs fois. C’est une personne plus calme. Glacé. Vous pouvez juste le sentir en profiter cette fois. “

Un tel éloge est surprenant de la part de Winslet, car sa rencontre avec le Titanic n’était pas agréable. Elle a subi de nombreuses blessures pendant la création et a maintenu que Cameron avait un tempérament terrible. Cameron aurait ressenti la pression d’agir rapidement et de respecter le calendrier, car le budget du Titanic dépassait 200 millions de dollars. Peut-être qu’il est «glacé» depuis la victoire suivante du Titanic, puis Avatar, lui donne désormais la liberté de diriger des emplois importants pour lui, quel que soit le financement. Avatar est un projet passionnant pour Cameron; il a l’intention d’environ quatre suites.

Quelles sont vos prédictions de score pour Avatar 2, 3 et 4? 💭 pic.twitter.com/CL9ZUTL1sr – AlltimeMovies (@AlltimeMoviesYT) 29 août 2020

Il est rassurant de savoir que Winslet a enduré le tournage des suites d’Avatar sans se plaindre – en tant que personnalité de l’eau, rien de moins. À propos du Titanic, Winslet a refusé de mettre une combinaison de plongée alors que dans le réservoir de tournage, elle a également eu une pneumonie, ce qui l’a presque obligée à abandonner le film. C’est peut-être ce Cameron frais, détendu et enthousiaste qui a persuadé Winslet de s’inscrire non pas à un mais à 2 films Avatar qui impliquent grandement l’eau. Si elle est si contente de sa rencontre à un autre emploi à Cameron, alors les très longues années d’attente de treize ans Avatar deux en valent probablement la peine.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂