Ratched saison 1: recherchez la date de sortie de Netflix et un facteur plus incroyable ici !!!

Cette série est l’une des séries à venir Netflix et a été produite par tant de producteurs exécutifs, à savoir Ryan Murphy, même Romansky, Ian Brennan, Sarah Paulson, Alexis Martin Woodall, Jennifer Salt, Michael Douglas, Aleen Keshishian, Margaret Riley, Jacob Epstein, Tim Minear. On peut s’attendre aux mêmes producteurs exécutifs pour la saison prochaine. Les fans attendent cette série à venir pour l’année de fin 2020. Pourtant, nous devons attendre une nouvelle annonce.

Ratched saison 1; faits intéressants;

Sachez encore, les épisodes ne sont pas sortis. Mais il y avait un épisode confirmé pour la saison à venir. Certains épisodes sont à savoir, «ange de la miséricorde», «je n’ai pas de cordes», «pic à glace», «Mildred et Edmund», «la liste des seaux», «la danse», etc.

Ces épisodes étaient prévus pour la toute première saison.

Ratched saison 1; intrigues possibles;

Certains membres de l’équipe de production ont révélé une intrigue pour la première saison, et c’était génial de regarder la série.

Dans cette série, il y avait une infirmière nommée Ratched, et elle fait face à de nombreux problèmes hospitaliers. Elle est un personnage généreux et aidant dans cet hôpital. Je suis sûr que la fin de la finale est attendue la saison prochaine. Restez calme, attendez et regardez cette série.

Ratched saison 1; bande annonce;

Netflix n’a publié aucune des bandes-annonces de cette série et je suis sûr que la bande-annonce sera mise à jour dès que possible dans les prochains jours. Attendons et regardons la bande-annonce.

18/09 追加 予 定 #Netflix

【ド ラ マ】

『ラ チ ェ ッ ド / Ratched』 Saison 1https: //t.co/XtjXUb3tqr pic.twitter.com/JfyD4a9Iec – 紙 飛行 機 – Actualités Netflix (@nfx_news) 4 septembre 2020

Ratched saison 1; acteurs et personnages;

Il y avait tellement de personnages confirmés pour cette série, et j’espère qu’ils réussiront à faire la série.

Certains des personnages sont notamment Sarah Paulson comme infirmière Mildred Ratched, Jon Jon Briones comme Dr Richard Hanover, Cynthia Nixon comme Gwendolyn Briggs, Judy Davis comme infirmière Betsy Bucket, Amanda Plummer comme Louise, Corey Stoll comme Charles wainwright, Vincent D ‘Onofrio en tant que gouverneur George Milburn, etc.…

Je suis sûr que les personnages ci-dessus reviendront dans cette série. Attendons et découvrons d’autres nouveaux personnages pour cette série. Restez connectés pour plus de nouvelles

