Gérer les attentes pour “ Avengers ” demain et le lancement en général

Avengers Destin Legarie

D’une manière ou d’une autre, je suis devenu l’un des principaux défenseurs des Avengers dans la perspective de la sortie ici, bien que cela se traduise principalement par «ne pas le dénigrer à tout moment», étant donné l’état actuel du discours.

J’ai joué beaucoup dans les bêtas et j’ai une liste des avantages et des inconvénients de ce que j’ai vécu ou appris jusqu’à présent:

Avantages:

Les kits de personnages sont variés, amusants et cinématographiques.

Je suis fondamentalement obsédé par les pillards, donc l’aspect broyage me plaît.

Les mises à jour gratuites en cours associées à des microtransactions apparemment minimalistes semblent être un bon modèle.

Les inconvénients:

Le butin ne se traduit par aucune sorte de changement d’apparence pour les personnages.

Les environnements, les objectifs et les rencontres de combat ont commencé à sembler assez répétitifs, du moins à partir de la sélection bêta.

Je n’étais pas amoureux de l’écriture et du travail vocal (en dehors de Kamala) et le problème de la «marque de magasin Avengers» est toujours présent.

Tout cela vient de la version bêta, mais plus pressant, je pense que nous devons gérer nos attentes pour le jeu dans son ensemble, étant donné que nous nous retrouvons une fois de plus dans une situation similaire avec le lancement d’un nouveau butin.

Avengers CD

Le fait est, non les pillards se lancent toujours pour que tout soit bien. Destiny 1 et Destiny 2 étaient imprégnés de problèmes majeurs au lancement qui ont tous deux pris une année complète jusqu’à ce qu’une nouvelle extension soit résolue dans son intégralité. La Division 1 n’avait presque pas de fin de partie au lancement, et bien que La Division 2 ait fait mieux, elle n’était guère parfaite. Diablo 3 était un gâchis total jusqu’à Reaper of Souls. Borderlands 3 annule constamment sa mouture de fin de partie avec des augmentations de niveau maximum sans interruption à ce jour. Anthem n’a jamais eu de véritable fin de partie et ne savait pas comment en créer une.

Le problème est que nous sommes dans une situation similaire avec Crystal Dynamics que BioWare était avec Anthem, du fait qu’aucun studio n’avait jamais fait de pillard auparavant. On pourrait penser que des années et des années du genre existant leur enseigneraient suffisamment de leçons pour éviter certains écueils, mais ce ne sera probablement pas le cas, et pour ma part, je m’attends pleinement à ce que Avengers ne parvienne pas à la bonne fin du jeu, au plus au moins, à l’avant ici. Si Destiny 2 ou Borderlands 3 ou Diablo 3 ne peut pas se lancer avec une mouture ou une fin de partie cohérente, je ne m’attends vraiment pas à ce que Avengers fasse les choses dès son premier essai.

Je vois que certaines leçons sont tirées d’autres jeux du genre, des passes de bataille qui n’expirent pas pour retirer du FOMO aux joueurs qui ne peuvent pas parcourir des saisons complètes tous les quelques mois. Des coéquipiers IA qui permettent aux joueurs en solo d’entreprendre des activités plus difficiles qu’ils ne le feraient autrement. Il y a de bonnes choses ici.

Avengers Destin Legarie

Mais oui, Avengers va évidemment être un travail en cours. Je pense que cela a l’avantage d’être lancé avec Avengers IP, tandis que Anthem a dû créer un univers et des personnages entièrement nouveaux qui n’ont tout simplement pas abouti. Il semble également avoir clairement tracé un plan à plus long terme dès le départ avec les premières mises à jour à venir dans des semaines, et non des mois. Et j’espère qu’il peut éviter le massif problèmes techniques qui ont tourmenté des jeux comme Diablo 3 et Anthem au lancement, et je pense que trois versions bêta différentes ont aidé à cela.

Cela dit, je garde mes attentes sous contrôle. Je me suis amusé avec les bêtas, plus que certains, mais j’ai vu suffisamment de drapeaux rouges monter là où j’aborde cela avec prudence. C’est une toute nouvelle expérience de Crystal Dynamics, et j’ai assez joué à ces jeux où je sais que nous allons presque certainement devoir lui donner un peu de temps pour se comprendre. La vraie question est de savoir à quelle vitesse peut-il apporter des modifications au gameplay et aux systèmes pour ne pas perdre de joueurs? La réponse semble jusqu’à présent être… assez rapidement, car deux des plaintes les plus courantes concernant le combat, le flou de mouvement et le tremblement de l’écran ont déjà été traitées dans la période bêta avant même le lancement du jeu. J’espère donc des changements rapides et réactifs d’une manière que beaucoup de ces autres jeux n’offraient pas (et beaucoup ne le font toujours pas).

Ma prediction? Des critiques médiocres associées à des YouTubers grognons, et un jeu qui s’améliore avec le temps et attire au moins une partie d’une base de fans dédiée. Je ne pense pas que ce sera un ultra-mégahit comme Diablo 3 à la fin, ou un flop total comme Anthem. Mais à peu près tous les jeux de ce genre empruntent ce chemin rocheux dans une certaine mesure, et je ne m’attends pas à ce que Avengers soit très différent. D’après ce que j’ai vu, il y a assez de bien ici pour que cela fonctionne, mais oui, il va certainement se lancer avec des problèmes comme presque tous les jeux de ce genre. Alors attendez-vous à cela et donnez-lui du temps. Avec les mises à jour gratuites, il n’y a aucune raison de ne pas continuer à s’enregistrer avec lui sur la route. Peut-être que cela vous capture dans le temps, peut-être que cela disparaît, je ne sais pas. Mais comme la plupart des jeux de ce genre prennent au moins un an pour se dérouler complètement, pour le meilleur ou pour le pire, gardez cela à l’esprit lors du lancement ici.

Suivez-moi sur Twitter, Youtube et Instagram. Ramasse mes romans de science-fiction Herokiller et Herokiller 2, et lisez ma première série, La trilogie Earthborn, qui est également sur livre audio.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂