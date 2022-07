Chris Pratt quitte Marvel après Les Gardiens de la Galaxie Vol.3

in

James Gunn a averti que la prochaine entrée des Gardiens de la Galaxie pourrait être la fin du chemin pour certains de ses héros. Qu’en est-il de Star-Lord ?

Les gardiens de la Galaxie aura une participation active lors des événements de la Phase 4 du Univers cinématographique Marvel où ils feront partie de l’imminence Thor : Amour et tonnerre alors vivez un spécial vacances en fin d’année et achèvera sa trilogie en 2023. groot sera mis en valeur par une série en Disney+. Alors l’avenir de ces anti-héros populaires est un véritable mystère.

Chris Pratt je parle avec La santé des hommes sur son parcours en Univers cinématographique Marvel dans une conversation émouvante où il laisse entendre que son temps à la marque est sur le point de se terminer et rétrospectivement, l’acteur a pu profiter du présent à chacune de ses apparitions en tant que Star-Lord, ce gentil personnage qui est toujours prêt à faire la bonne chose même lorsque les chances sont contre vous.

Chris Pratt prend sa retraite de Marvel

« Vous voulez toujours être conscient de ce que vous vivez et mettre beaucoup d’efforts pour vivre le moment. Vous acceptez que cela va se terminer et vous voulez l’assimiler. Vous ne pouvez l’obtenir qu’en vivant dans le présent, c’est donc ce que je fais. L’autre jour, Russell Wilson, le quarterback des Seahawks de Seattle, a été envoyé jouer à Denver. Il est à Seattle depuis dix ans, comme mon passage aux studios Marvel. L’excitation de la dernière décennie touche à sa fin. Des moments comme celui-ci font mal. »l’interprète était sincère.

Plus tard, il était temps d’analyser l’avenir de l’acteur au sein de l’industrie cinématographique hollywoodienne à laquelle Pratt a répondu : « En fait, je ne sais pas ce qui va suivre. Vous demandez si je tourne consciemment la page, mais la page se tourne tout simplement. Que je le veuille ou non, mon temps est écoulé. »a avoué l’acteur à propos de la fin de son séjour au sein de merveille et l’incertitude quant à l’avenir d’une carrière qui reste également en bonne santé avec différents projets.

Zoé Saldanaqui joue Gamora dans le MCU, a également parlé de la fin de gardiens de la Galaxie: « James Gunn nous donne une belle fin et l’histoire est vraiment bonne. Je pense que ce sera le meilleur film de la série. Nous passons un bon moment mais ce n’est pas facile de tourner un film Les Gardiens de la Galaxie. Il y a beaucoup d’action, beaucoup de poudre, beaucoup de maquillage. C’est des heures et des heures de maquillage. Mais le résultat final en vaut la peine. »justifié par ScreenRant.

