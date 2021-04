« Shingeki no Kyojin »: explication de la fin du manga de ‘Attack on Titan’

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Après que Mikasa ait apparemment assassiné Eren et l’embrasse au revoir, à la fin de la « Shingeki no Kyojin», Il y a une longue conversation entre Eren et Armin sur les« routes », dans laquelle il lui montre tous ses souvenirs et visions, de la guerre de Marley, celle de Paradis, le« Rumble »qui a suivi et sa mort.

Lorsque l’histoire revient à la réalité, les Titans reprennent leur forme humaine, Armin se réveille et Mikasa tient la tête d’Eren. Jean, Reiner, Connie, Annie, Pieck, Gabi, Falco et tous les autres sont stupéfaits, mais personne ne mourra grâce au sacrifice de Jaeger.

Alors qu’Armin et Mikasa parlent d’un endroit pour enterrer la tête d’Eren, Eldia doit encore faire face à l’armée de Marley qui ne croit pas qu’ils ne sont plus des Titans, tout comme le reste du monde.

Trois ans après ce que le monde appelle maintenant la « bataille entre le ciel et la terre », Historia apparaît avec sa fille dans ses bras, elle commande maintenant tout Eldia, et sait qu’elle a une partie du monde contre elle et ils attendent pour les événements possibles qui pourraient se produire, comme une attaque mondiale. Le manga de « L’attaque des Titans« Il termine avec Mikasa disant, » Eren, je veux te dire, merci. «

Cependant, les fans de « Shingeki no Kyojin« Ils ont encore des questions sur la fin de l’histoire de Hajime isayama.

Premier et dernier baiser de MIksa et Eren dans « Shingeki no Kyojin » (Photo: Kodansha)

EXPLICATION DE LA FIN DU MANGA DE «SHINGEKI NO KYOJIN»

Pour libérer tout le monde de la malédiction du Titan, Ymir devait d’abord se libérer du lien qui existait avec le roi Fritz, qui s’est produit après que Mikasa ait coupé la tête de son amant pour le bien de l’humanité.

Mikasa a montré à Ymir comment se débarrasser de l’amour qu’elle ressentait pour le roi Fritz et l’a maintenue en esclavage. Bien que beaucoup s’attendaient à ce que le roi ne soit soutenu que par ses enfants et leurs descendants, la réalité est qu’il était à ses côtés par amour pour l’homme qui lui faisait tant de mal.

Avec tout cela, les Eldiens ont finalement perdu la capacité de devenir des Titans, et ceux qui étaient encore en vie ont retrouvé leur forme humaine, même la mère de Connie.

Dans le dernier panneau de manga de « L’attaque des TitansChapitre 139 Une colombe apparaît en train de picorer l’écharpe de Mikasa, qui est un symbole qu’Eren est enfin libre et qu’il espère la même chose pour Mikasa qui pleure toujours sa mort.