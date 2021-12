Marvel : Spider-Man : No Way Home sera-t-il diffusé en streaming ?

La film de l’année il est déjà dans tous les cinémas du monde. On parle de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, le dernier projet de la Univers cinématographique Marvel qui a su devenir le grand événement de 2021 et le démontrer dans son guichet. Est-ce que les fans de la franchise super héros ils ont été fascinés dès le premier instant par cette proposition qui a tous les condiments pour être la favorite des 20 dernières années dans son genre.

Et bien que l’expérience de profiter du troisième film de Tom Holland comme Spider-Man au cinéma est incomparable avec le faire de chez soi, une bonne partie des fans l’attend déjà disponible sur n’importe quelle plateforme de streaming. De cette façon, ils diront adieu aux scènes divulguées ou aux billets légèrement chers. En souscrivant simplement à un certain service, ils pourront avoir Spiderman 3 à portée de main.

On sait qu’il est presque impossible de les trouver dans Disney +, puisque l’accord entre Images Marvel et Sony ne permet pas à ses films d’être présentés dans le catalogue de la plate-forme Mickey Mouse. Cependant, les deux autres longs métrages sont déjà disponibles dans d’autres applications : tandis que Spider-Man : Retrouvailles peut être joué dans Netflix, sa suite Spider-Man : loin de chez soi fait partie de l’offre de Amazon Prime Vidéo.

Ni le N rouge ni la société Jeff Bezos n’auront apparemment ce film. Mais ce sera son tour… À HBO Max ! Ou du moins c’est ce que le directeur général de HBO en Amérique latine a souligné, Luis Duran. C’est via Twitter qu’il l’a communiqué et a déjà enthousiasmé les fans avec l’idée. Depuis l’arrivée de la plateforme dans la région au début de cette année, de plus en plus de contenus de qualité sont proposés.

« Examen de la programmation des films en 2022», a-t-il commencé à dire. Et j’ajoute : « Au premier semestre, HBO Max sortira 8 des 10 films les plus rentables d’Amérique latine, dont Matrix, F9 Last Saga, Morbius, Venom et Spider-Man. Il nous manque Eternals et Black Widow”. De cette façon, les films Marvel en collaboration avec Sony Pictures, atteindraient directement HBO, une plateforme qui possède également tout le contenu de Bandes dessinées à courant continu.

