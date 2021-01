Weezer partage son nouveau single, ‘All My Favorite Songs’

The Ardmore Legacy - Highland Single Malt Scotch Whisky 40% - Bouteille 70cl dans son tube

Si vous connaissiez The Ardmore Traditionnel, sachez que depuis 2014, il est remplacé par Ardmore Legacy.Ardmore Legacy est le seul single malt légèrement tourbé de la région des Highlands. Sa recette? 80% de malt tourbé et 20% de malt non tourbé. Cela en fait un whisky très accessible en goût et un excellent