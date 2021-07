Matt Ryan ne jouera plus Constantine dans le « Arrowverse »

Le week-end dernier, lors de l’édition virtuelle du San Diego Comic-Con, l’acteur Matt Ryan a surpris les fans de « Legends of Tomorrow » en annonçant que l’un des personnages les plus attachants de la série ne ferait plus partie de l’histoire, bien que l’acteur conservera toujours un rôle régulier dans la production de The CW.

Ryan sera toujours au casting de la septième saison de la série à travers un nouveau personnage, mais l’acteur devra dire au revoir à son interprétation de John Constantine, car le voyage du personnage est terminé.

Lors de la présentation de The CW au Comic-Con, Matt Ryan a souligné que, au final, Constantine continue toujours son chemin seul, en plus d’exprimer son excitation de voir comment son nouveau personnage va rejoindre la formule de « Legends of Tomorrow ”.

« Le moment est venu pour John de séparer son chemin des Légendes, et pour moi de séparer mon chemin de John. Je suis vraiment ravi de créer ce nouveau rôle dans la série et de m’amuser avec, de découvrir comment ce nouveau personnage s’intègre et cause des problèmes aux Legends », a déclaré Ryan.

Matt Ryan a commencé son interprétation de John Constantine en 2014 dans la série télévisée NBC annulée. Bien que la série n’ait pas pu être renouvelée pour une deuxième saison, l’acteur a continué à jouer son personnage à travers des apparitions occasionnelles sur « Arrow », devenant finalement un habitué de « Legends of Tomorrow » à partir de sa troisième saison.

Matt Ryan a également joué Constantine dans plusieurs films d’animation de Warner Bros, notamment « Justice League Dark », « Constantine: City of Demons – The Movie » et récemment « Justice League Dark: Apokolips War ». Désormais, l’acteur sera chargé d’incarner le Dr Gwyn Davies, un scientifique excentrique du vingtième siècle, qui pourrait être un nouvel allié pour « Legends of Tomorrow » dans sa septième saison.