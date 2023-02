Le changement physique surprenant de Hugh Jackman pour Deadpool 3

in

l’acteur de X Men ramènera Wolverine à la vie dans le premier film du mercenaire au sein du MCU.

© IMDbC’est ainsi qu’il a été vu la dernière fois qu’il était Wolverine.

Ce que nous attendions depuis si longtemps va enfin arriver : un digne crossover entre carcajou et deadpool. On les avait déjà vus ensemble en 2009, lors de la sortie X-Men Origins: Wolverinemais la réalité est que peu importe comment Ryan Reynolds était dans cette production, il n’a pas été à la hauteur de ce que les fans de merveille ils s’attendaient.

En 2024 nous pourrons voir en action Deadpool et Wolverine dans le troisième film du mercenaire joué par Ryan Reynolds. Elle sera la première à s’inscrire, en principe, dans le Univers cinématographique Marvel (MCU). Pour être en forme, après six ans loin du papier, Hugh Jackman commencé un entraînement intensif. C’était sa figure à l’origine:

« Il n’a que 46 ans. Je suis plus âgé. Mais ce n’est pas une compétition »il a pointé Hugh Jackman dans un post où il a montré comment il se prépare à partager le plateau avec Ryan Reynolds, avec qui ils s’amusent constamment dans des va-et-vient où ils se moquent l’un de l’autre. C’est que la transformation physique de l’acteur de Carcajou cela a été radical.

Comme confirmé, Hugh Jackman Il n’a jamais eu recours aux stéroïdes ni à aucun type d’injection pour l’aider à tonifier ses muscles. Il a toujours pris sur lui de suivre des routines plus naturelles, avec de la musculation et beaucoup de protéines dans son alimentation. De plus, il est accompagné d’entraîneurs personnels qui lui permettent d’être comme ça :

+Quand est sorti Deadpool 3 ?

Même si cela fait longtemps depuis le retour de Dead Poolmaintenant sous l’aile de Disney, la date de sortie a été confirmée relativement récemment. La troisième production menée par Ryan Reynolds Il ne sortira au cinéma que l’année prochaine. Quand? Le 8 novembre.

