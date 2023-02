« Red Rose » aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

« Rose rouge», drame d’horreur britannique créé par Michael et Paul Clarkson, diffusé sur BBC Three à partir du 15 août 2022, disponible sur BBC iPlayer à partir de cette date, et est disponible sur netflix depuis le 15 février 2023, pour cette raison, les utilisateurs de la plateforme demandent un deuxième versement.

Lisa Siwe, Ramón Salazar et Henry Blake sont les réalisateurs de la série qui a un casting composé d’Amelia Clarkson, Isis Hainsworth, Natalie Blair, Ellis Howard, Ali Khan, Ashna Rabheru, Adam Nagaitis, Natalie Gavin, Samuel Anderson, Harry Redding, Hannah Griffiths, Silvie Furneaux et Ruaridh Mollica.

« Rose rouge” raconte l’histoire d’un groupe de jeunes qui font face à un été terrifiant après avoir téléchargé une application sinistre qui les menace de conséquences mortelles s’ils ne font pas ce qu’elle leur dit de faire. Ensuite, Y aura-t-il une deuxième saison ?

« RED ROSE », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’au moment, ni BBC Three ni Netflix n’ont fait aucune annonce sur l’avenir de la série britanniquemais apparemment dans le dernier chapitre, bien que l’histoire de Wren et de son groupe d’amis ait un dénouement, le jeu n’est pas encore terminé et il recommencera à un autre endroit.

À la fin de la première saison de « Red Rose »le groupe d’amis se tourne vers Jaya, une collègue informaticienne qui accepte de les aider à découvrir la vérité derrière la terrifiante application bien qu’elle ne s’entende pas avec Roch.

Bien qu’ils parviennent à se débarrasser de l’application et croient que le pire est passé, Jaya découvre qu’un site Web portant ce nom existe également sur le Web sombre et que quelqu’un appelé le jardinier a volé la manette au créateur d’origine pour la transformer en jeu. sadique.

Avec l’aide de Jaya, le groupe d’amis survit et bat le jardinier. Jaya supprime même le site Web, mais cela ne semble pas être la fin de Red Rose, car quelqu’un le recrée et choisit ses prochaines victimes, des adolescents de Tokyo, au Japon. Par conséquent, la voie est préparée pour une deuxième saison.