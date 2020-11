Friday 13th memes: Toutes les réactions les plus drôles sur le jour le plus malchanceux de l’année. Image: Crystal Lake Entertainment, E!

Nous sommes le vendredi 13 – et comment allons-nous faire face? Avec les mèmes, bien sûr…

Le vendredi 13 apporte toujours le chaos et le malheur et cette année il y a en fait deux vendredi 13 – mars et novembre – car 2020 est une année bissextile. Génial…

On pense que la superstition entourant le vendredi 13 découle de l’histoire de la dernière Cène et de la crucifixion de Jésus. Lors de la Cène, 13 personnes étaient présentes, dont Judas, qui a ensuite trahi Jésus et l’a conduit à sa mort le Vendredi saint.

Dans les pays hispanophones, le mardi 13, au lieu du vendredi, serait un jour de malchance. Pendant ce temps, en Italie, le vendredi 17 est considéré comme malchanceux.

Donc, dans l’esprit de rire en traversant une catastrophe, voici tous les mèmes concernant le vendredi 13.

Le vendredi 13 n’aurait pas pu arriver à un meilleur moment …

SÉRIEUSEMENT?

même si demain est le vendredi 13, on a l’impression que tout ce mois a été un vendredi 13 – anaconda (@anaadandyy) 12 mars 2020

sur une note positive, demain est vendredi le 13 – StockCats (@StockCats) 12 mars 2020

Nous en avons tous assez.

TERMINÉ.

Demain, c’est vendredi 13. Le monde est en train de se fermer. Les gens sont en mode survie (panique), et d’ici au poisson d’avril, beaucoup souhaiteront que ce soit une blague. La cerise sur le gâteau de tout cela serait une catastrophe naturelle (c’est-à-dire un ouragan, une tornade, un feu de forêt). Reste prié 🙏🏽 pic.twitter.com/1IJiEeun17 – pirEsprit_Free💋 (@ ama_chef2) 12 mars 2020

Vendredi 13 est juste un jour normal pour moi considérant que chaque jour de ma vie est un désastre – 𝖒𝖆𝖗𝖎𝖔 (@mario_xcx) 13 avril 2018

Bon, l’heure de l’hibernation.

