Yubo pourrait être la prochaine grande application sociale !

La startup française Yubo est la plus grande application de médias sociaux dont vous n’avez jamais entendu parler – à moins que vous ne soyez un adolescent. Axée sur les jeunes de moins de 25 ans, elle a réussi à attirer 40 millions d’utilisateurs. Une fraction d’entre eux se retrouvent tous les jours dans des salles de streaming en direct, rencontrent de nouvelles personnes et dépensent de l’argent pour plus de fonctionnalités.

C’est vrai, la société ne parie pas sur les publicités. Vous pouvez payer pour débloquer des éléments ou vous abonner à l’application. Yubo prévoit de générer 20 millions de dollars de revenus cette année, soit deux fois plus qu’en 2019.

Yubo a récemment clôturé un cycle de financement de série C de 47,5 millions de dollars. Les investisseurs existants Idinvest Partners, Iris Capital, Alven et Sweet Capital investissent à nouveau. Gaia Capital Partners rejoint le tour en tant que nouvel investisseur. Jerry Murdock, d’Insight Partners, n’investit pas dans la société, mais il rejoint le conseil d’administration de la société.

Alors, qu’est-ce que Yubo exactement ? C’est une application de média social qui veut inverser la tendance actuelle des réseaux sociaux – vous ne pouvez pas suivre les autres utilisateurs, vous ne pouvez pas aimer le contenu.

Comme nous l’avons vu maintes et maintes fois dans le passé, une fois que vous introduisez une fonctionnalité de suivi, la possibilité d’aimer et des recommandations algorithmiques, votre réseau social devient une scène virtuelle. Une infime partie de votre base d’utilisateurs se produit sur cette scène, la grande majorité consomme du contenu. Des influenceurs apparaissent et monopolisent votre attention. Nous avons vu cette tendance avec Vine, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok et même LinkedIn.

Yubo ne cherche pas d’artistes. La compagnie veut vous aider à rencontrer d’autres personnes, à jouer à des jeux, à traîner et à créer de nouvelles amitiés. À bien des égards, c’est une façon de traîner avec des adolescents qui ne fréquentent pas votre lycée.

Lorsque vous ouvrez l’application, vous obtenez une liste de salles que vous pouvez rejoindre. Les utilisateurs peuvent se connecter en direct à partir de leur téléphone et discuter avec d’autres utilisateurs. Vous rejoignez les salles en fonction de ce que vous recherchez : des gens du coin, des gens qui parlent de politique, des gens qui jouent à des jeux, etc.

Une fois de plus, l’idée n’est pas de créer une salle géante avec une poignée d’artistes et des dizaines de milliers de spectateurs. Il n’y a pas de mécanisme de basculement, donc ce n’est pas comme Twitch.

« Dans 95% des salles, il n’y a que des banderoles. Les salles ont entre 5 et 10 personnes en moyenne », m’a dit Sacha Lazimi, co-fondateur et PDG.

Vous pouvez ajouter des personnes comme amis et discuter avec eux dans l’application. En plus des salles, vous pouvez trouver de nouveaux amis en glissant à gauche et à droite sur les pages de profil – une interaction empruntée à Tinder.

« Nous avions 25 millions d’utilisateurs enregistrés en décembre. Aujourd’hui, nous avons plus de 40 millions d’utilisateurs », a déclaré M. Lazimi. La plupart des utilisateurs sont basés aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et en France.

Et l’engagement a également augmenté. Le nombre d’heures passées dans les salles de spectacle a augmenté de 400 % d’une année sur l’autre.

Avec les achats et les abonnements à l’application, vous bénéficiez de fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, vous pouvez augmenter votre flux en direct, promouvoir votre profil sur la page « Swipe » ou faire figurer votre profil en haut de la section en ligne. C’est un moyen de faire venir plus de monde dans votre salle, de recevoir des messages d’un plus grand nombre d’utilisateurs et d’avoir plus d’interactions en général.

« Nous pensons que c’est l’avenir de la monétisation des plateformes sociales. Si vous vous concentrez sur les publicités, vous êtes en concurrence avec Facebook, TikTok et Snap », a déclaré M. Lazimi.

Avec un public aussi jeune, la modération est extrêmement importante. L’entreprise a beaucoup investi dans les processus de modération en temps réel et elle essaie d’appliquer des règles strictes. Lorsque vous vous inscrivez, Yubo vérifie votre identité pour vous placer dans la bonne tranche d’âge.

« Nous analysons tous les contenus à la fois sémantiquement et visuellement », a déclaré M. Lazimi. L’entreprise travaille actuellement sur des popups d’alerte pour dire aux utilisateurs qu’ils font quelque chose d’inapproprié pendant que cela se passe.

Yubo dispose d’experts en sécurité en interne et travaille également avec des sous-traitants – elle peut également mettre ses utilisateurs en contact avec des lignes d’assistance locales. Un tiers des investissements de l’entreprise sont consacrés à la sécurité. Elle couvre actuellement 36 langues.

Avec le financement d’aujourd’hui, Yubo va élargir son équipe. L’entreprise compte actuellement 30 employés à Paris, Londres et Jacksonville, ce qui est peu quand on pense à la portée de l’application. Yubo va ouvrir un bureau à New York.

En ce qui concerne les produits, Yubo travaille sur des algorithmes de recommandation. L’entreprise va également construire une intégration YouTube pour consommer le contenu de YouTube directement depuis une pièce. Yubo s’associe également avec Snap pour intégrer le kit de caméra. De cette façon, Yubo pourra construire ses propres objectifs AR pour ses utilisateurs.