Shaman King Saison 2: Date de sortie et mises à jour de tournage

Netflix vient de lancer 13 épisodes de la série animée Shaman King. Mais, quand la saison 2 sera-t-elle diffusée sur le géant du streaming.

Dans le passé, les fans d’anime avaient deux options : soit attendre la sortie de toute la série en ligne, soit regarder une diffusion simultanée.

Netflix montre qu’il existe une nouvelle façon de diffuser des titres d’anime. Netflix lance des micro-saisons, qui sont des sections plus petites de séries plus importantes.

Le redémarrage le plus attendu de Shaman King était le dernier à être diffusé sur cette configuration. Mais quand sera-t-il lancé sur les services de streaming ?

Shaman King Saison 2 : Date de sortie de Netflix

Netflix n’a pas confirmé la date de sortie, mais la saison 2 de Shaman King devrait être disponible à la mi-2018.

Netflix publie chaque section de 13 épisodes en tant que saisons distinctes. Shaman King domestique doit diffuser l’épisode 26 avant qu’il ne soit disponible sur Netflix.

À l’époque, le Japon comptait 17 épisodes. Les trois épisodes restants devaient être diffusés jusqu’au 26 août.

Cependant, les dates de sortie du Suivant les épisodes (à partir du numéro 20) n’ont pas été officiellement confirmés.

Sur la base de la diffusion d’épisodes en provenance du Japon et de la publication de titres similaires au Japon, HITC prédit un nouveau volume/saison pour Netflix tous les trois à six mois.

Cet article sera mis à jour dès que le service de streaming confirmera la sortie de Shaman King.

Combien de saisons de Shaman King y a-t-il ?

Netflix ne propose actuellement qu’une seule saison Roi chaman. La première saison compte 13 épisodes. Chaque épisode dure moins de 25 minutes.

Shaman King a une autre saison. Elle a été créée en 2001 et a duré jusqu’en 2005. La série originale compte un total de 64 épisodes couvrant beaucoup plus de contenu que la plus récente. Sortie Netflix.

Y aura-t-il une saison 2 de Shaman King ?

C’est une merveilleuse nouvelle ! l’anime reviendra pour une deuxième saison à l’avenir ! Comme nous l’avons déjà dit, il y a encore beaucoup d’histoires à adapter pour ce remake. Par conséquent, une deuxième saison a du sens. Asakura Yuh continuera d’étonner les fans, ils peuvent donc être sûrs que la saison 1 n’est pas la fin.

Nombre d’épisodes de la saison 2 de Shaman King

Bien qu’un nombre officiel d’épisodes n’ait pas été annoncé par le site de streaming, la prochaine saison pourrait comporter 13 épisodes supplémentaires. Cette information pourrait changer car nous n’avons pas encore entendu parler du numéro de l’épisode.

Quand est le tournage de la saison 2 de Shaman King ?

Il a été rapporté que le shounen animeLa deuxième saison de s’est complètement terminée, ou, à tout le moins, est presque terminée avec la production.

Il s’avère que plus d’épisodes sont ajoutés à Netflix. Ils arriveront également sur DVD BluRay plus tard cette saison. Bridge, la maison de production d’anime, a produit le contenu de la deuxième et peut-être de la troisième saison. Entendre que l’anime séries a beaucoup plus de saisons en route est certainement une nouvelle excitante, mais ce qui est encore plus excitant, c’est une date pour s’attendre à tous ces nouveaux épisodes.