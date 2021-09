« Le challenger » : le programme de ce week-end de l’émission de télé-réalité

« Le challenger”, L’émission de téléréalité qui a été diffusée en première sur la chaîne Las Estrellas le dimanche 15 août dernier, est devenue l’une des préférées du public mexicain, qui se connecte chaque dimanche à l’émission pour voir les différentes présentations et rencontrer les participants éliminés.

Mais les spectateurs jouent aussi un rôle important dans chaque diffusion, puisqu’après le duel, le public sera celui qui prendra le maximum de décision grâce à un système de vote. « Ils votent pour le challenger ou pour le champion, et celui qui en profite s’assiéra sur le trône, réalisant cent mille pesos de plus, obtenant la possibilité d’augmenter le chiffre la semaine suivante, face au challenger de cette question avec une bourse plus importante » , a expliqué Rubén Galindo.

Le programme mexicain compte trois jurys de luxe, étoile brillante, Manuel Mijares et Itati Cantoral, il a également la conduction de Consuelo Duval, et Ruben Galindo en tant que responsable de la production.

HORAIRE DE CE WEEK-END DE « EL RETADOR »

Le nouveau chapitre de « Le challenger« Sera émis ce Dimanche 19 septembre à 20h30. (heure locale) sur les écrans des chaînes de télévision. Les étoiles.

Si vous n’êtes pas sur le territoire mexicain, vous pouvez vous connecter, vous pouvez regarder les chapitres en ligne via la plateforme de streaming Téléviseur.

Ce projet ambitieux aura huit diffusions, c’est-à-dire qu’il se rapproche de sa grande finale.

QU’EST-CE QUE LE CHALLENGER?

« Le challenger« Est-ce un programme de compétition où les candidats de tous âges montrent chaque semaine leurs talents de chant, de danse, de théâtre et d’imitation. Ils viennent de différents pays hispanophones tels que l’Argentine, le Chili, Porto Rico, Cuba, le Pérou, l’Uruguay, l’Espagne, entre autres.

Le concours débute avec trois trônes occupés par un champion de chant, un couple de danseurs et une imitation avec un sac de 100 000 pesos. Semaine après semaine, trois concurrents ou plus apparaîtront pour chaque discipline.

Le jury aura pour mission de les évaluer et celui qui gagnera dans chaque catégorie sera « Le challenger« Et il affrontera les champions et essaiera de lui prendre le trône avec l’argent. Ceux qui ne seront pas choisis par le jury seront automatiquement éliminés.