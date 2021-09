Brendan Fraser avoue à la co-vedette de George Of The Jungle, Leslie Mann, lors d’une interview refaite surface

Bien sûr, c’est un peu une blague, car Mann était marié au réalisateur et producteur Judd Apatow à l’époque – et l’est toujours – mais c’est bien d’avoir un peu de contenu de Brendan Fraser de temps en temps, n’est-ce pas ?

Fraser a connu une sorte de retour – ou Brenaissance, si vous voulez – ces derniers temps, et ce clip du talk-show américain Occupé ce soir a de nouveau fait le tour de Facebook et Reddit.

Dans le clip, Mann commence les choses en avouant qu’elle est en fait tombée amoureuse de son homologue Fraser alors qu’ils étaient sur le plateau.

L’animatrice Busy Philipps a commencé par demander à Mann son » béguin pour le travail « , auquel Mann a déclaré: « Je pensais que peut-être j’épouserais George -Brendan [Fraser].

Le couple s’est réuni à la télévision en 2019. Crédit : E! Divertissement

« Il était juste adorable et drôle et – je ne sais pas – dans le film je suis censé tomber amoureuse de lui…

« Je me suis dit ‘Judd, j’aime Brendan’. Et il a dit ‘Je sais’. »

Elle a poursuivi: « J’ai commencé à devenir vraiment bizarre avec lui au travail … parce qu’il est, genre, nu toute la journée.

« Chaque matin avant le travail, nous étions dans la caravane de coiffure et de maquillage en train de nous préparer et il entrait et m’embrassait sur les lèvres… s’est habitué à ça, genre, baiser du matin.

« Et puis un matin, il m’a pris au dépourvu. J’ai pris une grosse bouchée de flocons d’avoine et il est entré pour m’embrasser et mes lèvres avaient un film d’avoine collant dessus, et il ne m’a plus jamais embrassé.

« Je ne m’ai plus jamais embrassé après ça !

Ils s’aiment encore visiblement. Crédit : E! Divertissement

C’est alors que Fraser est arrivé pour donner son avis, en plaisantant: « Je n’aime pas le sirop d’érable. »

Leslie a alors demandé : « Saviez-vous que j’étais amoureux de vous à l’époque ?

« Tu te souviens de cette scène où nous étions sur une bûche et je devais te dire que je t’aimais, et je commençais à me sentir bien… C’est parce que j’étais en fait amoureux de toi. »

Fraser a répondu: « Comment pourriez-vous ne pas être amoureux de Leslie Mann? »

Mann a ensuite dit: « Attendez, étiez-vous amoureux de moi aussi? »

Brendan Fraser et Leslie Mann dans George de la jungle. Crédit : Disney

Fraser a expliqué comment il pense qu’il a même eu une altercation avec son mari pendant le tournage. Il a déclaré: « Il y a ce gars dans les buissons et il me regarde, et je connais ce regard. Je connais des hommes. Je ne savais pas qui c’était.

« Puis, La Vierge de 40 ans est sorti et j’ai réalisé que c’était Judd Apatow. »

Si vous souhaitez plus de contenu Fraser, vous serez heureux de savoir qu’il est de retour et qu’il joue actuellement dans un nouveau film intitulé Pas de mouvement soudain.