Ke Huy Quan dit qu’il est "Inquiet" Que son retour réussisse "N’est qu’une chose unique"

Tel que rapporté par PEOPLE, l’acteur oscarisé Ke Huy Quan craint que son récent succès de retour ne soit « une chose ponctuelle ». Tout en discutant avec Variety pour une histoire de couverture après sa victoire aux Oscars pour son rôle dans Tout partout tout à la fois, Quan a révélé qu’il s’inquiétait toujours de la suite de sa carrière d’acteur. Mais Les Goonies L’acteur a maintenant remporté l’un des prix les plus convoités de l’industrie du divertissement, Quan a déclaré qu’il était toujours préoccupé par la suite après avoir passé des décennies de sa carrière à lutter pour obtenir des rôles après avoir été un enfant acteur dans les années 1980.





Il a dit: « Tout est encore si frais dans mon esprit. Et c’est pourquoi j’ai encore très peur d’aller de l’avant. Même si je viens de gagner un oscar, j’ai toujours très peur de ce que demain nous réserve. J’ai eu une conversation avec mon agent et j’ai dit : « Je suis tellement inquiète que ce ne soit qu’une fois. » »

Quan a ajouté: « J’ai déjà emprunté cette voie et j’ai tellement peur que l’histoire se répète. J’ai dit ‘s’il vous plaît, quoi que vous fassiez, assurez-vous que cela n’arrive pas.’

L’acteur a également révélé les conseils qu’il a récemment reçus de la double star oscarisée Cate Blanchett alors que le couple était à un événement de la saison des récompenses.

Se souvenant de son conseil, Quan a déclaré: « Et elle a dit: ‘Allez simplement avec votre cœur et soyez irresponsable: ne vous inquiétez pas de ce que les autres pensent. Choisissez quelque chose en quoi vous croyez, choisissez quelque chose que vous aimez, et les choses s’arrangeront. .' »





Ke Huy Quan était « tellement émotif » après avoir entendu son nom annoncé comme le gagnant du meilleur acteur dans un second rôle

Après avoir remporté l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle à la 95e cérémonie des Oscars, Quan a déclaré aux journalistes présents qu’il était « tellement ému » après avoir entendu Ariana DeBose prononcer son nom de naissance lorsqu’elle a présenté l’Oscar.

Quan a déclaré: « Quand j’ai commencé quand j’étais enfant, c’était mon nom de naissance, Ke Huy Quan. Et je me suis souvenu que quand c’était vraiment difficile, mon manager m’a dit que ‘peut-être, vous savez, ce serait plus facile si vous deviez avoir un nom à consonance américaine’, et j’avais tellement besoin d’un emploi que je ferais n’importe quoi. »

L’acteur a utilisé les surnoms Jonathan Ke Quan et Jonathan Quan à divers moments de sa carrière antérieure avant de finalement revenir à son nom de naissance lorsqu’il est revenu au théâtre en 2020.

« La toute première chose que je voulais faire était de revenir à mon prénom de naissance », a déclaré Quan.

Il a ajouté : « Ce soir, voir Ariana ouvrir cette enveloppe et dire » Ke Huy Quan « , c’était un moment vraiment, vraiment spécial pour moi. Et puis immédiatement j’étais tellement ému. »