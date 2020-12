Le casting de Stranger Things a eu une réunion virtuelle pour Noël

L’attente pour la quatrième saison de Stranger Things devient de plus en plus longue. La série d’icônes Netflix a créé ses derniers chapitres en juillet 2019 et la pandémie de coronavirus a retardé la poursuite de la saga. Les acteurs ont déjà recommencé à filmer et l’impatience des fans grandit. Cependant, dans les dernières heures, ils ont eu un soulagement car une partie de la distribution est réapparue à l’écran pour une réunion virtuelle pour Noël.. Épingle de sûreté!

David Harbour, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzoy et Natalia Dyer se sont réunis pour une diffusion virtuelle et ont joué Donjons et Dragons, le jeu des années quatre-vingt rendu à nouveau célèbre par Stranger Things. Christopher Perkins, le concepteur de la marque de divertissement, a mené les actions qui ont duré deux heures.

Donjons et dragons (comme son nom d’origine) a joué un rôle de premier plan dans la première saison de la série lorsque les enfants ont lié les événements étranges survenus à Hawkings à l’intrigue du jeu de stratégie et ont même nommé les créatures principales: Demogorgon et Mind Flayer. Netflix a pris note de l’impact que cela a eu sur les fans et a mis en place une émission spéciale avec certaines des pistes.







Les acteurs étaient très amusés et le public a pu les revoir, après avoir divulgué des images des œuvres de tournage à Atlanta. Bien qu’une annonce concernant la quatrième saison soit attendue, les artistes étaient fortement impliqués dans le jeu et n’ont pas soulevé de questions concernant la sortie.

Wizards of the Coast, la société qui a créé Dungeons and Dragons, a grandement bénéficié de Stranger Things et même a publié une version inspirée de l’émission Netflix. Le jeu sorti en 1974 est également apparu dans d’autres émissions de télévision telles que Gravity Falls et My Little Pony.