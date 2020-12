Spéculer sur la prémisse de ‘Ahsoka’: une théorie

Comme beaucoup Guerres des étoiles fans, j’étais ravi de voir une série sur Ahsoka Tano est en route. Un détail clé de la révélation a déclenché une théorie sur ce que sera la série limitée.

Au cours du flux apparemment sans fin de révélations le Disney Investor Day, je revenais sans cesse à la révélation du titre pour Ahsoka, la série limitée qui verra Rosario Dawson revenir dans le rôle d’Ahsoka Tano qu’elle a joué à la perfection absolue dans la saison 2 de The Mandalorian. Quelque chose dans la conception du logo m’a semblé terriblement familier, mais pendant quelques jours, je n’ai pas pu le placer.

Ensuite, cela m’a frappé: c’est un design que je connaissais très bien parce que je l’avais déjà vu. Cette conception circulaire derrière le Ahsoka logo est fait dans le style exact de « le monde entre les mondes », une dimension étrange et mystérieuse introduite dans la dernière saison de Star Wars: Rebelles. Pour ceux qui ne sont pas familiers, un bref résumé: dans le monde entre les mondes, on peut voyager entre différents portails qui peuvent vous emmener à différents points dans l’espace et le temps. Il est même possible d’accéder à travers ces portails et d’interférer dans les événements du passé (ou vraisemblablement dans le futur). C’est finalement ainsi qu’Ahsoka échappe à son duel avec Dark Vador sur Malachor (plus à ce sujet dans un instant). En substance, le monde entre les mondes permet une forme de base de voyage dans le temps, car on peut supposer que l’on peut voyager à n’importe quel point du passé ou du futur.

Comment cela se connecte-t-il avec Ahsoka? Eh bien, comme je l’ai déjà mentionné, le monde entre les mondes est la raison pour laquelle Ahsoka survit à son duel avec Dark Vador. En effet, au cours de la dernière saison, Ezra Bridger (où il se trouve actuellement inconnu) observe son combat avec Vader depuis cette dimension et utilise le portail pour attirer Ahsoka dans son propre temps (deux ans dans le futur) avant que Vader ne puisse porter le coup fatal. Alors que l’entrée dans le monde entre les mondes vu dans Rebels a été détruite, il n’y a aucune raison de penser qu’il n’y a pas d’autres endroits où elle peut être accédée, ce qui me ramène à la façon dont cette dimension entrera en jeu lors des événements de Ahsoka.

Étant donné que cet endroit est la raison pour laquelle Ahsoka est toujours en vie, ce ne peut pas être une simple coïncidence si le monde entre les mondes figure dans le logo de la série. Je crois fermement que nous reverrons cet endroit pendant les événements de Ahsoka. Parce que l’ancien Jedi aurait une très bonne raison de le retrouver. Rappelez-vous dans son épisode de The Mandalorian, qu’il a été révélé qu’Ahsoka Tano recherchait le Grand Amiral Thrawn, vu pour la dernière fois en train d’être traîné dans Wild Space par Ezra Bridger dans le dernier épisode de Rebelles.

Ma théorie est la suivante: Thrawn est revenu dans la galaxie connue, mais pas Ezra. Ahsoka traque Thrawn pour découvrir pourquoi le Grand Amiral est revenu mais pas Ezra. Je pense qu’une fois qu’Ahsoka aura localisé Thrawn, il sera révélé qu’Ezra est mort au cours du voyage de Thrawn pour retourner dans l’Empire. Ce ne sera pas de la main de Thrawn (trop de respect entre rivaux), mais sans aucun doute Ezra aurait péri en faisant quelque chose de noble comme sauver la vie de Thrawn. Étant l’ancien Padawan d’Anakin Skywalker, Ahsoka ne sera pas disposé à laisser cette position. Je pense qu’une grande partie de la série sera consacrée à Ahsoka pour trouver un moyen d’accéder à nouveau au monde entre les mondes afin de trouver le moment où Ezra est mort et de le sauver de ce destin, exactement de la même manière qu’Ezra l’a sauvée. le passé.

Compte tenu de l’aperçu trop bref que nous avons eu du monde entre les mondes pendant Star Wars: Rebelles, ce serait formidable de le voir apparaître en live-action. Quant à savoir si ce sera ou non le moyen par lequel Ezra Bridger sera introduit dans l’histoire, seul le temps le dira.