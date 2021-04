Qui est Inanna Sarkis? 11 Détails sur l’actrice «  After  »

Inanna Sarkis est une actrice, réalisatrice, chanteuse et personnalité de YouTube âgée de 25 ans, née à Hamilton, en Ontario.

Elle est connue pour des films tels que « Life of a Dollar », « Aura », « Boo 2! A Madea Halloween » et, plus récemment, « After ».

Cependant, c’est Vine qui lui a fait comprendre qu’elle voulait être une influenceuse sur les réseaux sociaux après avoir gagné beaucoup de followers.

Qui est Inanna Sarkis?

1. L’anglais est sa troisième langue.

En grandissant, Sarkis a appris pour la première fois à parler bulgare et assyrien de ses grands-parents.

2. Elle n’a pas toujours prévu d’être une artiste.

À l’âge de six ans, Sarkis a commencé à jouer du piano et est rapidement devenu un expert.

Passant à ses années collégiales, Sarkis a fréquenté l’Université Ryerson où elle a obtenu un baccalauréat ès arts. Au départ, elle était censée poursuivre des études en droit pour plaire à ses parents. Sa mère est chirurgienne et son père est dentiste.

3. Inanna Sarkis est célèbre de Vine.

Pendant son temps au lycée, Sarkis a commencé à publier des vidéos de comédie sur Vine. Elle est devenue virale et c’est ainsi qu’elle savait qu’elle était destinée à poursuivre une carrière devant la caméra.

Suite à la fermeture de Vine, Sarkis a déménagé à Los Angeles pour travailler sur la création de contenu pour les plateformes de médias sociaux. Elle a pu collaborer avec d’autres créateurs de contenu, notamment Anwar Jibawi et Andrew Bachelor, Hannah Stocking, Jake Paul et Amanda Henry.

4. Elle est une influenceuse / créatrice de contenu sur les réseaux sociaux

En 2006, Sarkis a commencé à publier des vidéos sur sa chaîne YouTube « Inanna Sarkis », où elle compte désormais plus de 3 millions d’abonnés.

Dans une interview avec Dan Schwabel, Sarkis a expliqué comment elle avait lancé sa chaîne YouTube.

« J’ai décidé de lancer une chaîne pour pouvoir m’exprimer », a déclaré Sarkis. « J’auditionne depuis des années et je continue à le faire, mais en attendant, je voulais pouvoir raconter mes histoires et donne vie à mon imagination. J’ai également pensé que ce serait un excellent moyen de me présenter en tant qu’artiste bien équilibrée.

Sarkis a ensuite donné des conseils aux personnes qui aspirent à être à sa place de créatrice de contenu YouTube et d’influenceuse sur les réseaux sociaux.

«Cela demande beaucoup plus de travail que vous ne le pensez. Les gens pensent que je viens de me réveiller un jour et que j’étais «instafame», mais cela a demandé beaucoup de dévouement et de cohérence », a déclaré Sarkis. «Une chose que les gens doivent absolument savoir, c’est que vous devez vraiment avoir une vision pour vous-même, connaître le marché que vous voulez attirer et être d’accord avec les heures sans salaire!»

En 2017, Sarkis a été présenté dans « Paper Magazine » comme l’une des jeunes stars d’aujourd’hui poursuivant une carrière dans le divertissement en dehors des moyens traditionnels.

5. Sarkis possède une entreprise de vêtements.

Elle est la fondatrice de la marque de streetwear Visus, qui est le mot latin pour la vue.

« L’idée derrière tout cela était que tout le monde commence par une vision », a déclaré Sarkis à WWD dans une interview. «Quand je suis arrivé à Los Angeles, j’avais une certaine vision de moi-même et je sens que je suis resté fidèle à cela. Je veux que les gens sachent que quoi qu’ils aient fait pour eux-mêmes, s’ils y croient et le poursuivent, ils peuvent parvenir. »

6. Elle est assez privée de sa vie amoureuse.

Pendant longtemps, il a été dit que Sarkis sortait avec Anwar Jiwabi. Sarkis a travaillé avec Jiwabi, une actrice et personnalité Internet après avoir déménagé à Los Angeles et a commencé à créer du contenu pour YouTube et les médias sociaux.

En 2016, Sarkis a publié sur Twitter qu’elle était célibataire. « Je n’ai pas de copain parce que je n’en ai pas trouvé [who’s] aussi concentré sur leur carrière que moi sur la mienne. »

Cependant, à travers des photos publiées sur ses réseaux sociaux, on peut supposer qu’elle sort actuellement avec le mannequin et acteur Matthew Noszka.

Elle a posté une photo à Los Angeles où elle est vue assise sur ses épaules ‘souriant joyeusement. Noszka a également posté la photo sur sa page Instagram avec la légende « Tout se passe pour une raison ». Les deux se fréquentent depuis trois ans maintenant.

7. Elle travaille sur un roman graphique.

Sarkis est connu pour sa polyvalence. Elle n’est pas seulement une personnalité d’Internet, elle a également écrit, réalisé et joué dans des courts métrages.

Ces jours-ci, elle travaille sur un roman graphique qui expliquera l’origine de son nom.

« Fondamentalement, mon nom est après une déesse sumérienne, donc c’est comme toute cette histoire mythologique dont je ne savais pas qu’elle existait et je l’ai un peu transformé en livre! », A déclaré Sarkis. « Je suis tellement excité à ce sujet. C’est une histoire de type merveille badass. »

8. Elle est la méchante du film Netflix « After ».

Sarkis apparaît dans le film « After », sorti le 12 avril 2019.

Le film raconte l’histoire d’une fille qui entre dans son premier semestre d’université lorsqu’elle rencontre un mystérieux rebelle Hardin Scott qui lui fait se demander qui elle est et ce qu’elle veut dans la vie. Sarkis joue le méchant, Molly Samuels, qui a eu des relations passées avec Hardin Scott.

Lors d’une séance avec AV Films, Sarkis a expliqué ce qu’il ressentait en tant que personnage méchant.

«J’ai adoré le rôle, elle était tellement moi à bien des égards, même si elle était la méchante du film, mais elle avait juste un tel pouvoir et une telle domination sur son personnage», a-t-elle déclaré. «Il n’y a pas du tout de cachette ou de faux pour elle, ce que j’aime. J’ai l’impression que les gens ne font que mettre cette façade, mais avec elle, ce que vous voyez est ce que vous obtenez et c’est vraiment comme ça que je suis dans la vie!