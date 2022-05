Indori Ishq Saison 2 Date de sortie, heure, distribution, scénario

De nombreuses personnes de nombreuses régions du pays s’interrogent sur la date de sortie de la saison 2 d’Indori Ishq. Après avoir regardé la saison précédente, ses fans sont plus impatients de savoir ce qui va se passer ensuite dans l’histoire car la fin de la saison 1 a laissé beaucoup de questions sans réponse. Pour cette raison, tous ses fans veulent savoir quand pourront-ils voir la prochaine saison de cette émission. Ainsi, nous vous avons apporté ce guide sur la nouvelle saison de Halo.

Ici, vous apprendrez tout sur la date de sortie de la saison 2 d’Indori Ishq, ses spoilers, les castings de retour pour la prochaine saison, où regarder cette émission en ligne, son nombre total d’épisodes, ainsi que d’autres informations que vous devez connaître liées à cette série. Découvrons-les tous sans plus tarder.

Il s’agit d’une série dramatique romantique indienne réalisée par Samit Kakkad et écrite par Kunal Marathe. L’émission est sortie le 10 juin 2021 et en très peu de temps, elle a gagné en popularité dans tout le pays car l’histoire est très intéressante et émouvante.

Toute l’histoire de cette série tournera autour de Kunal et Tara. Kunal s’occupe enfin de proposer à Tara et leur histoire d’amour commence. Après sa scolarité, Kunal se rend à Mumbai pour intégrer une école navale. Bientôt, sa vie sobre bascule lorsque Tara le largue pour quelqu’un d’autre. En un rien de temps, Kunal se transforme en alcoolique et fumeur à la chaîne, et sans être admis à l’école navale, il déménage dans une pièce délabrée bizarre à Darukhana.

Après cela, Tara l’a appelé parce qu’elle avait des ennuis et Kunal a atteint Indore, puis ils ont de nouveau eu une relation. Après cela, Kunal a commencé à faire de la gestion d’hôtel, puis il découvre à nouveau que Tara la trompe. La saison s’est terminée sur une fin très accrocheuse et il sera très intéressant de voir ce qui va se passer ensuite dans la saison 2.

Indori Ishq Saison 2 Date de sortie

La date de sortie de la saison 2 d’Indori Ishq n’est pas officiellement confirmée car les créateurs de cette émission n’ont rien révélé concernant la saison 2 jusqu’à présent. Selon certaines sources, il devrait arriver d’ici la fin de 2022. S’il y aura une annonce officielle liée à la saison 2, nous vous en informerons ici sur cette page.

Distribution de l’Indori Ishq

Après avoir parcouru tous les détails possibles de la date de sortie de la saison 2 d’Indori Ishq. Voici la liste des acteurs de cette série.

Ritvik Sahore dans le rôle de Kunal Marathe

Vedika Bhandari comme Tara

Aashay Kulkarni comme Mahesh

Tithi Raaj comme Kamna

Donna Munshi comme Reshma

Dheer Hira comme Hari

Sanjay Bhatia comme père de Kunal

Abha Velankar comme mère de Kunal

Omkar Nautiyal comme Ronit

Meera Joshi comme Aliya

Reshu Thakur comme Reetu

Anil Rajput comme Jimmy

Roshni comme Anju Mam

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous avez toutes les informations relatives à la prochaine date de sortie de la saison 2 d’Indori Ishq dans diverses régions, combien d’épisodes pourrez-vous regarder dans la prochaine saison de cette émission, ses plateformes de streaming, retour moulages principaux, et bien plus encore. Attendez donc l’annonce officielle de la date de sortie de cette nouvelle saison. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de la saison 2 d’Indori Ishq dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions heureux de vous aider à résoudre vos questions sur cette série.

