Voici les 20 chansons K-Pop les plus diffusées en 2020 sur Spotify

Des millions de fans de K-Pop utilisent Spotify pour écouter leurs artistes préférés, et l’application garde une trace du nombre de flux de toutes leurs chansons pour suivre leurs performances. Heureusement, ces données sont accessibles au public, il est donc facile de voir quelles chansons K-Pop sont les plus populaires! Ce sont les 20 chansons les plus diffusées en 2020 à ce jour, ainsi que les positions du mois dernier et leurs positions de pointe, bien qu’elles soient susceptibles de changer à nouveau d’ici le mois prochain!

20. «Amis» par BTS

Total des flux: 65,97 millions

Position du mois dernier: # 18

Position de pointe: # 18

19. «Maria» par Hwasa

Flux totaux: 66,26 millions

Position du mois dernier: # 23

Position de pointe: # 19

18. «ON» par BTS ft. Sia

Total des flux: 71,38 millions

Position du mois dernier: # 13

Position de crête: # 13

17. « We Are Bulletproof: The Eternal » par BTS

Total des flux: 73,84 millions

Position du mois dernier: # 15

Position de pointe: # 15

16. «Sweet Night» par V

Total des flux: 74,15 millions

Position du mois dernier: # 17

Position de crête: # 16

15. «PLUS ET PLUS» de TWICE

Total des flux: 75,39 millions

Position du mois dernier: # 14

Position de pointe: # 14

14. «Any Song» de Zico

Total des flux: 77,41 millions

Position du mois dernier: # 10

Position de crête: # 10

13. «Who» par Lauv ft. BTS

Total des flux: 78,83 millions

Position du mois dernier: # 12

Position de crête: # 12

12. «Stay Gold» par BTS

Total des flux: 79,45 millions

Position du mois dernier: # 16

Position de crête: # 12

11. «My Time» par BTS

Total des flux: 81,00 millions

Position du mois dernier: # 11

Position de pointe: # 11

10. «Lovesick Girls» par BLACKPINK

Total des flux: 83,98 millions

Position du mois dernier: N / A

Position de crête: # 10

9. «Eight» par IU ft. Suga

Total des flux: 89,67 millions

Position du mois dernier: # 9

Position de crête: # 9

8. «Filtrer» par BTS

Total des flux: 97,89 millions

Position du mois dernier: # 8

Position de crête: # 8

7. «WANNABE» par ITZY

Flux totaux: 105,5 millions

Position du mois dernier: # 7

Position de crête: # 7

6. «Sour Candy» de BLACKPINK et Lady Gaga

Total des flux: 154,4 millions

Position du mois dernier: # 5

Position de pointe: # 5

5. «ON» par BTS

Flux totaux: 160,5 millions

Position du mois dernier: # 4

Position de crête: # 4

4. «Ice Cream» par BLACKPINK & Selena Gomez

Total des flux: 171,9 millions

Position du mois dernier: # 6

Position de crête: # 4

3. «Black Swan» par BTS

Flux totaux: 179,3 millions

Position du mois dernier: # 3

Position de crête: # 3

2. «Comment tu aimes ça» par BLACKPINK

Flux totaux: 272,1 millions

Position du mois dernier: # 2

Position de crête: # 2

1. «Dynamite» par BTS

Flux totaux: 365,1 millions

Position du mois dernier: # 1

Position de crête: # 1