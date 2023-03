Une adolescente explique les règles de ses parents qu’elle pensait être normales en grandissant mais qu’elle pense maintenant être « toxiques » – les téléspectateurs ne sont pas d’accord

Chaque famille a une chose ou deux qui, si elle avait su mieux, aurait fait mieux dans le passé. Ce qui pourrait être considéré comme normal dans une famille peut être considéré comme un dysfonctionnement complet et total dans une autre.

Une femme dont le profil TikTok s’appelle « Chroniques de travail » a récemment partagé une vidéo dans laquelle elle énumère certaines des règles que ses parents lui ont imposées lorsqu’elle était enfant. À l’époque, elle a dit qu’elle pensait qu’ils étaient parfaitement normaux, mais alors qu’elle parlait à des amis, elle les considère maintenant comme «toxiques».

Elle a grandi pour réaliser que ses parents étaient peut-être «toxiques», mais les téléspectateurs de TikTok ne sont pas d’accord.

Dans la vidéo publiée, la femme a d’abord déclaré que jusqu’à ce qu’elle soit en deuxième année au lycée, ses parents l’ont obligée à faire le tour du pâté de maisons pendant vingt minutes. Selon elle, ils l’ont chronométrée pour s’assurer qu’elle faisait vraiment une longue promenade.

Ensuite, la jeune femme a déclaré aux téléspectateurs: «Mes parents traquent religieusement Life 360. Ils vérifient la vitesse à laquelle je vais quand je conduis et des trucs pour s’assurer que je vais bien. Mais vraiment, ils veulent juste vérifier si j’excède. Et chaque fois que je vais trop vite, ma mère m’appelle pendant que je conduis et me dit de ralentir.

Sa prochaine préoccupation était que sa mère et son père s’assuraient que son téléphone n’était pas dans la chambre avec elle pendant qu’elle dormait. Elle a dit qu’ils avaient un «emplacement désigné», il devait être placé en bas avant d’aller se coucher.

Ses parents ont imposé une routine stricte, contrôlé les personnes qu’elle avait l’intention de visiter et sont allés à l’encontre de l’avis des médecins.

Ses parents lui ont demandé de créer un horaire horaire à suivre pendant les vacances scolaires. Il devait être approuvé par eux et incluait une heure de réveil et une heure de coucher. Elle a expliqué qu’ils voulaient qu’elle ait une routine et qu’ils devaient être au courant de son emplacement.

De plus, chaque fois qu’elle décidait de sortir avec des amis, la jeune femme prétendait que ses parents auraient besoin d’une confirmation des parents de cet ami afin qu’ils sachent toujours où se trouvait leur fille et ce qu’elle faisait. Elle pense que c’était dû à un manque de confiance en elle.

Il fut un temps où un médecin recommandait une thérapie pour elle et ses frères et sœurs et au lieu d’aller vers celui qui était recommandé, sa mère a trouvé des thérapeutes privés qu’elle préférait. Apparemment, elle les a trouvés sur un site Web catholique et les a sélectionnés en fonction de ses préférences. La femme dit que la thérapie s’est terminée dans les dix semaines.

Ses parents étaient profondément investis dans sa réussite scolaire, exigeant des notes supérieures à la moyenne et une communication constante.

Lorsqu’elle et ses frères et sœurs ont commencé à fréquenter une école privée, elle dit que ses parents ne leur permettraient pas d’obtenir des notes inférieures à «C +» et les ont menacés de les renvoyer à l’école publique s’ils le faisaient. Bien sûr, ses parents surveillaient régulièrement les notes pour s’assurer que les enfants respectaient les règles.

Enfin, elle a déclaré que ses parents souhaitaient être inclus dans toutes les correspondances par courrier électronique avec les enseignants. Elle a allégué: « Un jour, quand ils pensaient qu’ils n’étaient pas mis en copie d’un e-mail, ils ont été tellement énervés qu’ils ont contacté l’enseignant et ont dit que nous avions besoin de tout et cela a conduit au désastre. »

Ce qui lui semblait être une toxicité était massivement considéré comme une «bonne parentalité» par d’autres personnes qui considéraient ses plaintes.

Beaucoup ont été troublés par le fait qu’elle a qualifié le comportement de ses parents de « toxique ». Pour eux, même si c’était super rigide ou même strict, c’était une parentalité normale qui incluait la supervision et la discipline.

Les parents du monde entier obligent leurs enfants à sortir chaque jour pour prendre l’air et bouger. Et lorsque nos enfants commencent à conduire, c’est notre travail de nous assurer qu’ils respectent le code de la route et qu’ils restent en sécurité.

Confisquer des téléphones la nuit n’est pas non plus hors de l’ordinaire. Les enfants et les adolescents en pleine croissance ont besoin de 8 à 10 heures de sommeil au minimum et un téléphone peut certainement empêcher cela.

Histoires liées de YourTango :

En ce qui concerne son emploi du temps pendant les vacances scolaires, les parents étaient peut-être conscients des nombreux avantages d’avoir une structure pour les adolescents. Cela les maintient sur la bonne voie et les organise, inspire la discipline, aide à atteindre les objectifs et peut prévenir les sentiments d’anxiété. Planifier les journées de vos enfants peut les garder engagés et éloigner les soucis.

Cela étant dit, le contexte compte et ce n’est à personne d’autre de juger si les parents de cette femme ont appliqué leurs règles strictes de manière toxique.

Les règles sont, sans aucun doute, étendues et peut-être même parfois un peu trop éloignées – après tout, vos enfants ont besoin que vous leur fassiez confiance et leur donner une laisse plus longue est important pour leur développement personnel. Mais, pour les parents sur TikTok, les règles d’enfance de cette femme semblent être quelque chose qu’ils admirent ou veulent peut-être même s’imposer ! Peut-être que leurs enfants seront les juges finaux quant à savoir si ces règles étaient toxiques ou non après tout.

NyRee Ausler est un écrivain de Seattle, Washington, et auteur de sept livres. Elle couvre le style de vie, le divertissement et les actualités, ainsi que la navigation sur le lieu de travail et les problèmes sociaux.