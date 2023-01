Benedict Cumberbatch pourrait faire face à des accusations d’esclavage en raison du passé de sa famille

célébrités

l’acteur de 12 ans d’esclavage pourrait payer les crimes commis par sa famille au XVIIIe siècle.

©GettyBenedict Cumberbatch

Connu pour ses rôles principaux, tels que Doctor Strange dans l’univers Marvel, l’acteur Benedict Cumberbatch est devenu une tendance après qu’il a été révélé que Il pourrait faire face à des accusations d’esclavage en raison du passé de sa famille. Bien que cela serait survenu au XVIIIe siècledes sources soulignent que les crimes commis il y a des siècles pourraient bientôt atteindre la famille Cumberbatch.

Les crimes dont il est accusé n’ont pas eu lieu à Londres, Ils ont plutôt eu lieu à la Barbade, un pays des Caraïbes qui était une colonie britannique et qui s’est déclaré république indépendante en novembre 2021.. Après son indépendance et des siècles sous la monarchie, Le pays natal de Rihanna prévoit de poursuivre les descendants des propriétaires de plantations de coton et de canne à sucre, y compris la famille de l’acteur qui a joué William Ford, un propriétaire de plantation dans le film 12 ans d’esclavage (2013).

C’était le journal britannique Le télégraphe qui a rapporté que dans un avenir pas trop lointain l’acteur peut avoir à payer et réparer les dommages causés par ses ancêtres. « Tous les descendants de propriétaires de plantations blanches qui ont bénéficié de la traite des esclaves devraient être invités à payer des réparations, y compris la famille Cumberbatch« , a assuré le secrétaire général du Mouvement caribéen pour la paix et l’intégration, David Denny, au média britannique précité.

+ A quoi servira l’argent versé par les familles dénoncées ?

Denny, dans ses déclarations à l’un des plus grands journaux du Royaume-Uni, Il a souligné que l’argent qu’ils obtiendraient de la réparation des dégâts serait utilisé pour convertir les cliniques locales en hôpitaux.ainsi que de soutenir les écoles et améliorer les infrastructures et le logement du pays. Et c’est que depuis son indépendance, le pays caribéen s’est efforcé d’avoir une commission chargée d’étudier et d’agir pour que les dégâts causés par les familles propriétaires qui ont perpétué l’esclavage soient réparés.

Quand l’acteur devrait-il payer pour le passé esclavagiste de sa famille ? Benedict Cumberbatch Il n’a pas gardé secret le passé de ses ancêtres et dans certaines interviews, il a admis que c’est la raison pour laquelle il a participé à des projets qui touchent aux problèmes de l’esclavage, tels que Amazing Grace. Pour sa part, le vice-président de la Commission nationale des réparations, David Commissiong, a souligné que la pétition n’en est qu’à ses débuts: »Nous ne faisons que commencer, une grande partie de cette histoire commence seulement maintenant à être révélée.« .

Selon certaines informations, le septième arrière-grand-père de Cumberbatch a acheté une plantation à la Barbade en 1728., où il est venu asservir jusqu’à 250 personnes. Lorsque l’esclavage fut aboli en 1833, le gouvernement britannique contracta un emprunt et versa aux esclavagistes une compensation qui, ajoutée aux bénéfices des plantations, aurait généré une fortune héritée par les propriétaires, dont la famille de l’acteur dans Docteur étrange.

