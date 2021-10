Masters of the Universe: Reboot confirme la première de la deuxième partie

En juillet dernier, Netflix a surpris les fans vétérans de He-Man (en bien et en mal) avec la première de « Masters of the Universe: Revelation », une série qui, selon son créateur, le cinéaste Kevin Smith, sert de suite directe à la série classique sortie en 1985, restant l’une des productions les plus emblématiques de la télévision américaine.

À travers une nouvelle publication sur les réseaux sociaux, Netflix a confirmé que l’attente du deuxième volet de « Masters of the Universe : Revelation » ne s’étendrait pas aussi longtemps que certains de ses fans le pensaient, puisque les nouveaux épisodes de cette histoire animée au rythme effréné arrivera sur le service de streaming le 23 novembre.

COMBAT POUR L’UNIVERS !! la conclusion épique de Masters of the Universe: Revelation – Part 2 est officiellement diffusée sur Netflix le 23 novembre pic.twitter.com/ipxPAdy07u – Netflix Geek (@NetflixGeeked)

Si vous n’avez pas encore eu la chance de regarder cette série, c’est le bon moment. Mark Hamill reviendra pour donner la voix de Skelletor, avec Chris Wood dans le rôle du prince Adam, comptant une fois de plus sur Kevin Smith comme showrunner de la série, qui depuis le début nous a offert des moments de grand impact pour les fans les plus vétérans de He- Man (spoilers à partir de ce point).

Le premier épisode de « Masters of the Universe: Revelation » a commencé avec ce qui, dans des circonstances normales, pourrait être la bataille finale entre He-Man et Skelletor, qui a envahi le château de Greyskull. Cependant, les deux puissants ennemis sont tués lors d’une explosion qui efface toute magie à Eternia. Ils réussirent tous les deux à revenir, mais Skelletor blessa gravement Adam, s’emparant de l’épée du pouvoir, prenant une nouvelle et monstrueuse apparence.

Pendant des années, Kevin Smith était très enthousiaste à propos de ce projet, et le résultat final en est certainement la preuve. Maintenant, il reste à voir comment le réalisateur mettra fin à cette histoire passionnante, qui a un casting de voix stellaire qui comprend des noms tels que Sarah Michelle Gellar, Liam Cunningham, Lena Heady, Kevin Conroy, Alicia Silverstone, Justin Long, entre autres.

La série est complètement différente d’une autre série animée que Netflix a préparée en s’inspirant de He-Man, bien que celle-ci soit destinée à un public entièrement enfant. De plus, Sony Pictures a maintenu pendant des années le développement d’un nouveau redémarrage en direct pour le grand écran après les résultats inégaux du film sorti en 1987.