Lire la traduction anglaise de Selena Gomez ‘De Una Vez lyrics

Selena Gomez a sorti son premier single espagnol et le sens derrière ses paroles «De Una Vez» est si puissant.

Selena Gomez a sorti un nouveau single et ses paroles ‘De Una Vez’ parlent de trouver de la force par vous-même après un chagrin d’amour.

Plus tôt cette semaine (11 janvier), Selena Gomez a plongé ses fans dans l’effondrement après l’apparition de plusieurs peintures murales au Mexique, avec les mots « De Una Vez », « Selena Gomez » et « Baila Conmigo ». Peu de temps après, les gens ont commencé à théoriser que Selena était sur le point de sortir une nouvelle musique en espagnol et, hier (14 janvier), Selena a confirmé que les rumeurs étaient vraies.

Selena tweeté: « De Una Vez. Esta noche », aux côtés de l’art de son nouveau single « De Una Vez ». Elle a ensuite posté la vidéo de la chanson quelques heures plus tard avec la légende: « C’est le début de quelque chose que je voulais explorer depuis si longtemps. J’espère que vous l’aimerez autant que moi. »

La chanson est entièrement en espagnol, nous avons donc trouvé la traduction en anglais pour que vous compreniez exactement ce que chante Selena.

Que signifient les paroles de Selena Gomez ‘De Una Vez’?

«De Una Vez» signifie «À la fois» et la chanson parle du moment exact où vous guérissez d’un cœur brisé. Dans l’intro, Selena chante: « Ça ne me fait pas mal comme avant / La blessure de ton amour a guéri ». Elle ajoute: « Une fois pour toutes / Je suis plus forte toute seule / Et ce n’est pas que je regrette le passé / Je sais que le temps passé à tes côtés m’a coupé les ailes / Mais maintenant ma poitrine est à l’épreuve des balles ».

«De Una Vez» est le premier single du projet espagnol encore sans titre de Selena Gomez. Elle n’a pas confirmé si elle sortait ou non un album complet, mais les mots « Baila Conmigo » apparaissent à la fin de la vidéo « De Una Vez », amenant les fans à croire qu’un autre single espagnol arrive très bientôt. D’ici là, nous jouerons ‘De Una Vez’ en boucle.

Selena Gomez – ‘De Una Vez’: Traduction en anglais

INTRO

Ça ne me fait pas mal comme avant

La blessure de ton amour a guéri

REFRAIN

Une fois pour toutes

Je suis plus fort tout seul

Et ce n’est pas que je regrette le passé

Je sais que le temps passé à tes côtés m’a coupé les ailes

Mais maintenant ma poitrine est à l’épreuve des balles

VERSET 1

Je ne t’ai pas, j’ai moi-même

Ce n’est pas à toi de penser que c’est toi

Je suis parti alors n’oublie pas

Que par la mort on peut renaître

Quand le dernier océan se dessèche

C’est là que je penserai à revenir

Maintenant je comprends parfaitement ce que je ressens

Tu n’es pas là

Quelle est la qualité du temps qui s’est écoulé

Je suis guérie de toi, je te l’ai déjà dit

Je ne te sens plus

Je ne te sens plus

Vous n’avez jamais su me valoriser, et …

REFRAIN

Une fois pour toutes

Je suis plus fort tout seul

Et ce n’est pas que je regrette le passé

Je sais que le temps passé à tes côtés m’a coupé les ailes

Mais maintenant ma poitrine est à l’épreuve des balles

OUTRO

Oh

Ah-ah-ah, ah-ah

Ma poitrine est à l’épreuve des balles

Euh-uh-uh-euh

Seul, ah-ah, ah

Maintenant ma poitrine est à l’épreuve des balles

